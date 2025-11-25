전장 9m급 아폴로 900, 최대주행거리 708㎞ 저상버스

[헤럴드경제=김성우 기자] 철도차량과 전기버스를 생산하는 ㈜우진산전이 지난 20일 오전 경북 김천산업단지에 위치한 우진산전 김천공장에서 아폴로900(전장9미터급) 수소버스 첫 출고를 기념한 기념행사를 가졌다고 밝혔다.

출고식에는 우진산전 김정현 사장을 비롯한 임직원들과 김천시청 관계자, 버스회사 관계자, 수소내압용기 제조업체 등 각 기관의 관계자들이 참석한 가운데 차량 인도식, 테이프 절단식, 버스 시승 등의 순서로 출고식을 진행하였다.

이날 출고된 우진산전 아폴로900 수소버스는 28.8kg의 수소탱크용량, 74.8KW 리튬이온 배터리를 장착하였으며 최대주행가능거리 708㎞, 수용인원 41명의 9미터급 저상버스이다.

우진산전은 금일 첫 출고를 바탕으로 2026년 90대, 이후 점진적으로 연간 150~200대까지 판매량을 확대하여 국내 저상 중형 수소버스 시장을 확대해 나가겠다는 목표를 가지고 있다.