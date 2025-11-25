글로벌 33개국서 새 로고로 리브랜딩 국적∙언어 초월…글로벌 고객과 소통 고객 맞춤형 콘텐츠 등 기능도 업그레이드

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 자사 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스인 ‘LG채널’ 출범 10년을 맞아 로고를 바꾸고 고객 맞춤 기능을 강화한다고 25일 밝혔다.

LG채널의 새 로고는 ‘C’와 ‘H’를 겹친 형태로 디자인됐다. LG채널에서 다양한 콘텐츠와 시청자가 만나는 즐거운 순간을 두 개의 도형이 교차하는 모양으로 표현했다. 국적과 언어를 초월한 직관적인 디자인으로 글로벌 고객과 소통하겠다는 취지다.

LG채널은 2015년 시작한 LG전자의 독자 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS)의 FAST 서비스로, 글로벌 33개 국가에서 4000여개 채널을 제공하고 있다.

LG채널 서비스 10년을 맞아 고객의 시청 패턴과 라이프스타일에 기반한 맞춤형 경험을 제공하는 기능 업그레이드도 진행된다.

먼저 LG채널을 시청하는 고객이 편리하게 자신의 취향을 탐색할 수 있도록 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 기능을 강화한다. 홈 화면에서 고객의 시청 이력과 취향을 반영한 추천 콘텐츠를 보여주고, 프로그램 종료 시 연관 콘텐츠를 추천한다.

리모컨의 ‘OK’ 버튼만 누르면 콘텐츠를 그대로 시청하면서 보고 있는 채널 정보와 전체 TV 채널 가이드, 선호∙인기 채널목록 등도 편리하게 확인할 수 있다.

글로벌 고객의 문화와 언어, 시청 습관에 맞춘 지역별 특화 서비스도 제공한다. 미국에서는 신규 콘텐츠 리스트를 미리 예고하는 ‘업커밍(Upcoming)’ 기능에 시청 예약 및 알림 기능을 추가했다. 스포츠 팬층이 두터운 미국을 고려해 경기 시작을 놓치지 않도록 도와주는 기능이다.

다양한 지역 언어를 사용하는 유럽에서는 원하는 언어로 콘텐츠를 감상할 수 있는 멀티 오디오 기능을 제공한다. 오른쪽에서 왼쪽으로 글자를 읽는 아랍어권 시청자를 위해 새롭게 설계한 앱 인터페이스도 선보인다.

조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장(전무)은 “LG채널만의 즐거움을 담아낸 새로운 로고와 고객 친화적으로 진화한 서비스로 고객의 FAST 서비스 시청 경험을 혁신하며 글로벌 FAST 시장 리더십을 강화하겠다”고 말했다.