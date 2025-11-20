Storage B, BNK금융의 스타트업·핀테크 육성 프로그램

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융그룹은 20일 스타트업·핀테크 육성 프로그램인 ‘Storage B’ 회원사를 부산으로 초청해 멤버십 데이 행사를 진행했다.

Storage B는 스타트업·핀테크에 대한 발굴, 육성, 협업, 투자를 통해 BNK금융그룹의 혁신 사업모델 및 신규 수익원을 창출하고 국내 핀테크 산업발전에 기여하기 위한 일환으로 BNK 금융그룹이 운영하는 스타트업·핀테크 육성 프로그램이다.

Storage B 회원사는 부산 지역을 포함한 수도권 지역까지 다양하게 분포하고 있으며, 이날은 BNK금융지주 및 계열사 임직원이 함께 참석해 교류행사를 진행했다.

BNK금융은 Storage B 회원사를 초청한 행사를 부산 영도 연안의 ‘스페이스 원지’에서 진행했다. ‘스페이스 원지’는 100년이 넘은 항만 창고를 개조한 공간으로, 부산의 근대 역사와 변화 속 혁신을 상징한다. BNK금융 관계자는 “혁신의 아이콘인 Storage B 회원사들과 가장 잘 어울리는 장소라는 점에서 행사 장소로 선택했다”고 설명했다.

BNK금융그룹은 2023년부터 Storage B를 운영하고 있으며, 23년 18개 업체, 24년 15개 업체를 선발해 BNK금융그룹 계열사와 비즈니스 연계, 투자유지 지원 등 다양한 협업을 진행하고 있다.

Storage B에 선정돼 활동 중인 33개 회원 중 15개 사는 BNK금융그룹 계열사와 협업을 추진 중이며, 라이브엑스(LIVE X), 맵시(MAPSEA) 2개 사는 BNK벤처투자를 통해 투자를 유치했다. 라이브엑스(LIVE X)는 뷰티 테크, 맵시는 해양 빅테이터 기술 스타트업이다.

BNK금융지주 AI미래가치부문 박성욱 전무는 “스타트업과 격식없는 네트워킹을 통해 스타트업 트렌드와 고민을 알게 됐다”며 “앞으로도 Storage B 회원사와 협업을 강화해, 상생을 위한 신규 비즈니스 모델 창출 등 BNK금융그룹 차원의 생산적 금융을 실현하겠다”고 밝혔다.