산학연관 에너지 네트워크 공고화로 미래 에너지산업 협력 확대

우수 기업, 유공자 포상으로 지역 에너지 신산업 성장 동력 확인

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 에너지밸리를 중심으로 한 산학연관 협력 체계를 강화하고 미래 에너지산업 도약을 본격화하기 위해 지난 17일 한국에너지공과대학교에서 제3회 전남 에너지산업의 날 기념식을 개최했다.

19일 나주시(시장 윤병태)에 따르면 이날 행사에는 윤병태 나주시장을 비롯해 조익노 기후에너지환경부 전력산업정책관, 정현구 전라남도 에너지산업국장, 이재남 나주시의장, 정치교 한국전력공사 부사장, 김용호 한전KDN 부사장, 곽근열 전력거래소 부이사장, 박진호 한국에너지공과대학교 총장직무대행 등 산학연관 관계자 150여 명이 참석했다.

‘오늘의 약속, 내일의 미래로’를 주제로 진행된 기념식은 나주시립합창단 공연을 시작으로 인사말씀, 에너지 유공자 포상, 우수 에너지기업 사례 발표, 인공태양 유치 기원 퍼포먼스, 기업인 네트워킹 순으로 이어졌다.

윤병태 시장은 에너지밸리 조성과 지역 에너지산업 경쟁력 강화에 기여한 3개 기업인 ㈜칼선, ㈜위드비어, ㈜데이터투에너지 대표에게 나주시장 표창을 수여했다.

㈜칼선(대표이사 안용진)은 2018년 남양주에서 나주로 본사와 공장을 이전한 이후 항공장애표시등 분야에서 건물 일체형 태양광 시스템 분야까지 사업을 확장하며 전남 1호 첨단기술기업에 지정되는 등 지역 에너지 기술력 제고에 기여해왔다.

㈜위드비어(대표이사 오형록)는 2020년 나주에서 창업한 뒤 가상전력시스템 시험 장비 분야에서 빠르게 성장해왔으며 에그스톤, 지멘스 등 글로벌 기업과 협업하며 디지털 전환과 에너지신산업 기반 확충에 영향을 미쳤다는 평가를 받는다.

㈜데이터투에너지(대표 한상민)는 단일전력단 인버터 핵심 특허를 바탕으로 2024년에 설립된 기업으로 나주 강소연구개발특구 산학연 협력을 통해 기술 상용화 가능성을 입증하며 분산전원 확대와 지역 에너지신산업 생태계 활성화에 기여하고 있다.

나주시장 표창 외에도 에너지밸리 조성과 전라남도 에너지산업 발전 기여도가 높은 산학연 유공자 15명이 포상 또는 감사패를 받았다.

기념식 말미에는 전라남도와 나주시가 지난 13일 과학기술정보통신부에 공모를 신청한 인공태양 연구시설 전남 나주 유치를 기원하는 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

인공태양 연구시설은 약 1조 2천억 원 규모의 국가 청정에너지 기반 시설로 현재 나주와 전북 군산, 경북 경주 등이 유치 경쟁을 진행하고 있다.

윤병태 나주시장은 “전남 에너지산업의 날은 산학연관이 함께 이뤄온 성과를 확인하고 미래 에너지산업의 방향을 공유하는 뜻깊은 자리”라며 “인공태양 연구시설 유치를 비롯해 차세대 전력망과 전력반도체 등 국가 전략산업 육성에 속도를 내 나주를 대한민국 에너지신산업의 대표 거점으로 만들겠다”고 말했다.