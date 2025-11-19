[헤럴드경제(영암)=김경민기자](재)영암문화관광재단과 다낭시문화체육관광국은 양 지역 간 문화 및 관광 분야의 교류와 협력 강화를 위한 협약을 최근 체결했다. 이번 협약은 양 기관이 문화·예술 교류, 관광 홍보, 인적 자원 개발 등 다양한 분야에서 공동 프로그램을 추진하는 것을 담고 있다.

양 기관은 우선 양 지역 이미지를 제고하고 협력 관계를 공고히 하기 위한 문화·예술 교류 및 관광 홍보 프로그램을 공동으로 개최할 예정이다. 이를 통해 각 지역의 특색 있는 전통과 현대 문화가 조명을 받고, 시민과 관광객 모두가 새로운 문화를 경험하는 기회를 제공할 것으로 기대된다. 실제로 영암문화관광재단은 올해 베트남 다낭·호이안에서 열린 ‘제4회 한-베트남 페스티벌’에 참가해 영암 전통 가야금 공연과 K-POP 메들리를 선보였으며, 다양한 체험 부스를 통해 현지인과 관광객들에게 큰 호응을 얻은 바 있다.

앞으로 양 기관은 각종 축제, 세미나, 포럼 등 주요 행사에 대한 상호 지원과 공동 운영, 수공예품 개발 협력, 문화유산 보존, 문화산업 발전 등 미래지향적 협력 모델도 적극적으로 논의할 계획이다. 뿐만 아니라 인적자원 개발과 전문인력 교류, 상호 방문단 파견, 그리고 기관 시설 활용 등 다양한 분야에서도 실질적인 협업을 추진할 예정이다.

관광마케팅팀 이성민 담당자는 “이번 협약을 계기로 영암군과 다낭시 양 지역이 문화·관광 분야에서 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”며 양국 간 지속적인 교류 활성화와 지역 발전에 대한 의지를 밝혔다. 다낭시 또한 KOL 초청 체험, 국제 관광 축제 개최 등 관광 시장 활성화를 위한 다양한 사업을 추진 중으로 이번 협약이 한-베트남 지역 간 글로벌 문화 네트워크 확대에 의미 있는 이정표가 될 전망이다.