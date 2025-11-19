[헤럴드경제=장연주 기자] ‘대장동 개발 비리’ 사건으로 법정 구속된 민간업자 남욱(천화동 4호 소유주)씨 가족이 범죄수익으로 미국에서 호화 생활을 했다는 주장이 제기됐다. 검찰의 ‘대장동 사건’ 항소 포기로 7800억원대 범죄수익 환수가 막혔다는 비판이 나오고 있는 가운데, 국민의힘 의원들은 남씨의 범죄수익을 환수해야 한다고 주장하고 나섰다.

국민의힘 의원들은 19일 남씨 소유의 서울 강남구 청담동 건물을 찾아 범죄수익 환수를 촉구하는 기자회견을 열었다. 남씨는 대장동 개발에 참여한 천화동인 4호 소유주로 상당한 수익을 챙겼다.

검찰이 파악한 남씨의 범죄수익은 1010억원이다. 검찰은 이 돈에 추징을 선고해달라고 요청했지만 1심 재판부는 받아들이지 않았다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 “대장동 항소 포기는 법치 파괴, 사법 파괴를 넘어 민생 파괴 범죄”라며 “항소 포기에 가담했던 범죄자들, 대통령이든 법무장관이든 차관이든 검찰총장 대행이든 그 누구라도 7800억원을 토해내야 할 것”이라고 말했다.

장 대표는 이어 “남욱은 이 수백억대 건물 외에도 수백억대 토지도 소유하고 있다”며 “지하철 8호선 판교 연장선 건설에 5000억원이 들어가는데 항소 포기로 날아간 7400억원이면 91만 성남시민 전체에게 이재명 대통령이 그렇게 좋아하는 소비 쿠폰을 86만원씩 지급할 수 있는 돈”이라고 주장했다.

배현진 국민의힘 의원은 이날 남씨 부부와의 인연을 공개하면서 “미국에서 호화생활을 한 남씨 부부가 이재명 정권을 맞아 호기라 생각하고 동결된 범죄수익을 현금화하려 한다”고 말했다.

MBC 출신인 배 의원은 역시 MBC 기자 출신인 남씨 아내와 옆자리에서 일한 적이 있다고 한다.

배 의원은 “2년 전 미국 샌디에이고 한인 교민들로부터 ‘한국에서 온 젊은 부부가 고급 주택에 두문불출하면서 굉장히 호화로운 생활을 하는 것 같다’는 말을 들었다”며 “아이들을 비싼 학교 보내며 교회에 매주 수천달러씩 헌금을 내 한인 사회가 술렁였다”고 주장했다.

그는 이어 “남욱은 (귀국 이후) 재판에 나올 때 슈퍼카를 돌려 타면서 돈이 많다는 사실을 자랑하듯 뽐냈다”며 “이 돈이 누구 돈인가. 국민들에게 환수돼야 하는 돈이 도둑놈의 호화 생활에 탕진될 위험에 놓였다”고 말했다.

그러면서 “남씨 부부가 강남 일대 부동산을 현금화해 어디로 도망가려는지 모르지만, 이런 사실이 매우 처차하다”며 “국민의힘은 모든 수단을 동원해 이 도둑들이 호의호식하지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.