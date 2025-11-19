[헤럴드경제=민성기 기자] 나경원 국민의힘 의원이 “넓게 집을 지어야 한다”며 장동혁 대표의 ‘우파 연대설’에 힘을 실었다.

2026지방선거 기획단장인 나 의원은 19일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 장동혁 대표가 ‘내년 지방선거는 체제전쟁, 모든 우파가 연대해야 한다’고 언급한 것과 관련해 “우리 당 후보를 지지한다는 걸 ‘당신들은 윤어게인(윤석열 전 대통령 지지), 부정선거(론자)니까 안 된다’고, 우리가 내칠 필요는 없는 거 아니냐”며 이같이 밝혔다.

그는 “이 사람 싫다, 저 사람 싫다, 너무 오른쪽이다, 왼쪽이다라고 하면 우리가 이길 수 없다”며 “넓은 집을 짓겠다는 것, 지금 국가 해체작업이 너무 가속화하고 있는 부분을 강조한 것으로 보면 된다”고 설명했다.

모든 우파가 무엇을 뜻하는지에 대해선 “같이 할 수 있는 곳은 다 같이 할 수 있다는 의미다”며 “선거에서 이래서 싫고 저래서 싫고 하면 안 된다”고 강조했다.

이에 진행자가 “그럼 전광훈 목사부터 이준석 대표까지 다 포괄할 수 있다는 의미냐”고 하자 나 의원은 “우리를 지지하고 뜻을 같이하겠다는데 ‘이 사람은 이래서 안 돼’라고 할 수 없지 않은가, (다 품어야) 선거에서 이긴다”라는 말로 답을 대신했다.

진행자가 “혹시 부정 선거론자, 윤어게인을 주장하는 분들도 포함하겠다는 것이냐”고 궁금해하자 나 의원은 “그분들이 우리 당 후보를 지지한다면 ‘당신들은 윤어게인’ ‘당신들은 부정선거론자라서 안 돼’라고 내칠 필요는 없다”고 했다.

그러면서 “우리가 표를 받을 때 ‘이 사람은 도둑놈 표라서 안 돼’ ‘저 사람은 사기꾼 표라서 안 돼’라고 하지 않는다”면서 “누구든지 표를 주겠다면 그들의 의견을 다 경청해야 한다”며 선거에서 이기려면 지지층을 나누는 것이 아니라 끌어모아야 한다고 주장했다.

한편, 나 의원은 진행자의 서울시장 출마 가능성 질문에 “요새 국회에서 너무 할 일이 많아서 진지한 고민을 못 했다”면서도 “하나의 원칙은 있다. 내년 지방선거는 너무나 중요한 선거다. 꼭 이길 수 있도록 최선을 다해야 한다”고 했다.