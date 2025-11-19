19일부터 KT닷컴 홈페이지 예약 후 교체

[헤럴드경제=고재우 기자] KT는 19일 무단 소액결제 및 개인정보 유출에 따른 유심(USIM) 무상 교체 서비스를 수도권 및 강원 모든 지역으로 확대한다고 밝혔다.

KT는 원활한 유심 교체 업무를 위해 유심 무상 교체 서비스 지역을 차례대로 넓혀가는 방식으로 운영 중이다. 세부적으로 ▷1차(11월 5일부터) 서울 8개 구, 경기 10개 시, 인천 전 지역 ▷2차(11월 19일부터) 수도권 및 강원 전 지역 ▷3차(12월 3일부터) 전국 등으로 단계적으로 확대된다.

이와 함께 대리점 방문이 어려운 고객을 대상으로 유심 택배 배송도 운영된다. 셀프교체 신청 고객이 대상이다.

KT 이용자는 상황에 맞게 대리점 방문 또는 셀프교체 방식 중 하나를 선택하면 된다. 유심 교체는 KT닷컴 또는 유심 교체 전담센터를 통해 사전 예약 후 대리점에서 진행된다. 셀프교체 신청 고객은 택배 수령 후 KT닷컴에서 교체 절차를 안내받을 수 있다.

2차 지역 확대 일인 19일부터는 수도권·강원 지역 매장 내에 ‘유심 무료 교체 지원 매장’ 안내 포스터 등이 부착된다. KT는 매장 직원 대상 고객 응대 지침도 추가해 고객이 쉽게 정보를 확인할 수 있도록 할 방침이다..

아울러 KT는 유심 교체 외에도 유심 보호 서비스 가입 안내, 악성 앱 설치 여부 진단, 스팸·스미싱 차단 설정 등 단말 보안 전반을 점검받을 수 있는 ‘KT 안전안심매장’을 운영하고 있다. 단순 교체 지원을 넘어 고객 단말의 보호 수준까지 점검할 계획이다.