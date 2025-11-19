요나고 노선 주7회(매일) 증편 기념 SNS 활용 이색 프로모션 진행

[헤럴드경제=김성우 기자] 에어서울이 일본 요나고(돗토리현) 여행을 계획하고 있다면 알아두어야 할 유용한 정보를 19일 공식 SNS 계정(인스타그램)을 통해 공개했다.

에어서울은 오는 12월 23일부터 단독 노선인 요나고 노선을 주7회(매일) 일정으로 증편하며 여행 편의를 대폭 강화한다. 이를 기념해 19일부터 선착순 100명에 한하여 에어서울 공식 인스타그램을 통해 요나고 왕복 항공권을 특별 운임으로 제공하는 이벤트를 진행한다.

에어서울 공식 인스타그램에서는 꾸준히 고객 참여형 이벤트와 다양한 혜택을 선보이며 활발한 소통을 이어오고 있다. 호텔 숙박권 증정, 항공권 할인, 선물 증정 등 다채로운 이벤트를 진행하고 있으며, 특히 공연 티켓팅 문화에서 착안한 선착순 항공권 선점 프로모션인 ‘포도알을 잡아라’ 시리즈는 가장 뜨거운 반응을 얻은 이벤트로 꼽힌다.

이번 증편 기념 프로모션 역시 선착순 응모 방식으로 진행되며, 빠르게 참여해 좌석 선점에 성공하면 선물 같은 합리적인 운임으로 요나고 여행을 떠날 수 있다.

또한 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 요나고 콘셉트의 굿즈와 현지에서 활용할 수 있는 쿠폰북 등 풍성한 선물도 마련했다. 이를 통해 여행 경비를 절감하는 동시에 보다 알찬 여행을 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

에어서울 관계자는 “오랜 기간 뜨거운 사랑을 받아온 요나고 노선의 증편을 기념해 진행하는 이번 프로모션을 통해 따뜻한 연말 여행을 즐기시길 바란다”라며 “앞으로도 재미있는 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 고객과 꾸준히 소통할 예정”이라고 전했다.