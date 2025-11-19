- 김태흠 지사, 19일 ‘좋은 가축 선발 경진대회’ 참석…축산인 격려

[헤럴드경제= 이권형기자] 좋은 가축 선발 경진대회가 19일 김태흠 충남도지사와 농·축협 관계자, 도내 축산농가 등 3000여 명이 참석한 가운데, 예산군 도 농업기술원 운동장 일원에서 개최됐다.

농협 충남세종지역본부가 주관하고, 도와 예산군이 후원한 이번 행사는 고품질 축산물 생산 의욕을 고취해 수입 개방에 대응하고 농가 간 정보를 공유하는 소통의 장이자 올여름 수해로 상심한 축산농가를 위로하는 자리로 마련됐다.

이날 대회에선 시군별 한우·젖소 6부문 총 90두 출품축 중 예비 심사를 통과한 18두의 발육 상태와 체구, 피부, 털 색깔, 목 굵기, 배·꼬리·다리 길이, 발굽, 걸음걸이 등 외모를 현장 심사 평가했다.

평가 결과, 한우 5개 부문별 최우수상에는 암송아지 부문 △미경산우 부문 △경산우 1부문 △경산우 2부문 △경산우 3부문을 각각 선정했다.

아울러 이번 대회에선 처음으로 도내 축산 전공학과에 재학 중인 대학생들을 초청해 가축 개량, 축산 정보 등 첨단 미래 축산의 현장을 체험할 수 있는 기회도 제공했다.

또 부대행사로 칡소 및 저지우를 살펴볼 수 있는 홍보관도 운영됐으며, 사료·동물의약품·장비 등 축산 기자재 전시와 축산인 화합행사 등도 진행했다.

이 자리에서 김 지사는 “육류와 우유, 달걀 등 필수 식재료를 공급하는 축산업은 식량 안보와 직결되는 핵심 산업”이라면서 “도는 한우, 젖소, 돼지, 닭 등 3300만 마리 이상을 키우며 전국 생산의 15∼20%를 차지하는 등 우리나라 축산을 이끌고 있다”고 말했다.

이어 김 지사는 “도는 축산업 발전을 위해 1조 원 규모의 펀드를 조성해 축사 현대화와 함께 축산농가 경영난 해소를 지원하고 있고 얼마 전 공주로 이전이 결정된 축산환경관리원을 통해 친환경적인 축산농장 조성과 가축 분뇨 자원화, 체계적인 축산인 교육까지 제공할 것”이라며 “산업단지처럼 소규모 농가들을 집적화·규모화해 사육부터 육가공까지 끝내고 분뇨에서 나온 바이오가스로 전기도 생산하는 등 최첨단 축산단지를 만들 것”이라고 강조했다.

끝으로 김 지사는 “우선 논산 광석양돈단지에 시범 모형을 조성해 스마트 축산단지가 축산업이 나아갈 방향임을 확실히 보여줄 것”이라면서 “미래 축산업을 만드는 데 우리 축산농가의 많은 관심과 성원을 부탁드리고 함께 힘을 모아주시길 바란다”라고 덧붙였다.

한편 이날 대회에선 지난 8월 진행한 ‘2025년 충남 한우·돼지 고급육 경진대회’ 결과도 공유했다.

육량·육질 등급에 따라 수상 대상을 선발한 이 대회에선 한우(비육우) 부문에서 전용기 농가(부여)가 경락가 6223만 7000원(도체중 523㎏)을 기록, 역대 사상 최고가를 쓰는 쾌거를 달성한 바 있다.

한우(비육우) 부문 최우수상에는 김의중 농가(논산), 우수상에는 남상일 농가(논산), 장려상에는 김규섭 농가(청양)가 이름을 올렸다.

돼지(비육돈) 부문은 최우수상 김대학 농가(아산), 우수상 이재원 농가(당진), 장려상 한만영 농가(당진)가 각각 수상의 영예를 안았다.