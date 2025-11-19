‘SKS’ 시카고 ‘더 마트’ 내 개설 캘리포니아, 뉴저지 등에도 거점 마련 이탈리아·멕시코에서도 프리미엄 시장 공략 글로벌 빌트인 시장규모 올해 약 93조원

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 ‘SKS’가 미국 시카고 디자인·건축 산업의 중심지 ‘더 마트(The Mart)’에 새로운 쇼룸을 열고 글로벌 고객 접점을 넓힌다.

LG전자는 최근 시카고 ‘더 마트’ 내에 세 번째 미국 ‘SKS’ 쇼룸을 공식 오픈했다고 19일 밝혔다.

전시 공간에는 총 5개 주방을 포함해 SKS의 핵심 제품들이 배치됐다. 가스레인지·인덕션·수비드를 모두 갖춘 ‘프로레인지’, 5가지 온도 조절 기능과 메탈릭 디자인을 적용한 ‘빌트인 프렌치도어 냉장고’, 내부 카메라로 식재료를 분석해 레시피를 추천하는 ‘월오븐’ 등 프리미엄 라인업이 한자리에 모였다.

시카고 쇼룸은 단순한 전시장을 넘어 요리·다이닝·미디어아트 등 경험형 콘텐츠를 결합한 복합문화공간으로 기획됐다. 초대형·초고화질 ‘LG 매그니트(LG MAGNIT)’ 마이크로 LED 디스플레이를 활용한 미디어아트 전시를 통해 브랜드 철학을 시각적으로 전달하며, 전문 셰프가 진행하는 쿠킹 클래스, 와인 페어링 클래스 등 고객 참여 프로그램도 마련된다.

신규 쇼룸은 806㎡ 규모로, 세계적 건축가 피에로 리소니(Piero Lissoni)가 설계를 맡았다. 대형 샹들리에 라운지와 제품 전시 공간이 자연스럽게 이어지는 구조로, 이탈리아 명품 가구·소재 브랜드와 협업해 고급스러운 분위기를 구현했다.

앞서 LG전자는 서부 캘리포니아 나파밸리, 동부 뉴저지에 고객 경험 거점을 마련한 바 있다. ‘더 마트’는 연간 수십만 명이 방문하는 핵심 상업 공간으로, 건축·인테리어 전문가뿐 아니라 일반 소비자 접근성까지 높아 프리미엄 빌트인 가전 시장 공략에 적합한 장소로 꼽힌다.

SKS는 미국 외에도 한국·이탈리아에서 상설 전시관을 운영하며 글로벌 프리미엄 빌트인 시장에서 존재감을 키우고 있다. 또한 멕시코 ‘디자인 위크 멕시코 2025’, 미국 찰스턴 ‘푸드앤와인클래식 2025’ 등 주요 글로벌 행사에도 적극 참여해 브랜드 접점을 넓히는 중이다.

시장조사업체 유로모니터에 따르면 글로벌 빌트인 시장 규모는 올해 645억달러(한화 약 93조3500억원)로 예상된다.

정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 “시카고 쇼룸을 거점으로 글로벌 B2B·B2C 고객들이 SKS만의 차별화된 디자인과 기술력을 직접 경험할 수 있는 기회를 지속 확대하겠다”고 말했다.