‘MT9 트랙터 파워셔틀’ 듀얼 클러치 미션 모델에 이어 추가 출시

[헤럴드경제=고은결 기자] LS엠트론은 트랙터 스탠다드 모델인 ‘MT9 트랙터 파워셔틀’을 출시했다고 19일 밝혔다.

LS엠트론은 지난해 11월 첨단 기술이 집약된 MT9 듀얼 클러치 미션 모델을 선보인 데 이어 MT9 파워셔틀을 출시해 기존의 강력한 성능은 유지하면서도 고객의 선택지를 늘렸다고 설명했다.

MT9 파워셔틀은 연비가 우수한 이탈리아 FPT 엔진을 탑재했고, 클러치를 밟지 않고 전후진 전환을 쉽게 할 수 있다. 최대 중량 5.3톤, 4200kgf의 강력한 유압 승강력을 바탕으로 대형 작업기 동시 작업에도 탁월한 견인력을 발휘한다.

또한 비례제어 밸브를 적용해 작업기의 수평·경심을 빠르고 정밀하게 제어할 수 있으며, 사각지대 없는 후방 카메라와 총 12개의 LED 램프를 통해 야간 작업도 안전히 수행할 수 있다. 캐빈 및 시트 서스펜션이 적용돼 장시간 운전 시에도 충격을 줄여 피로감을 최소화한다.

MT9 파워셔틀은 122마력과 132마력 두 가지 사양으로 출시된다.

이상민 LS엠트론 트랙터사업본부장 상무는 “MT9 파워셔틀 출시가 농업의 생산성을 높이고, 다양한 고객들의 기대를 충족시킬 것으로 확신한다”고 말했다.