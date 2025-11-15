[헤럴드경제=최원혁 기자] 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장은 15일 한동훈 전 국민의힘 대표가 대장동 개발 특혜 의혹 관련 공개토론 제안에 “이재명 대통령에게 사과하고 나에게 토론을 하자고 징징거릴 시간이 있다면 수사받을 준비를 하는 것이 좋겠다”고 받아쳤다.

조 전 비대위원장은 이날 페이스북에 글을 올려 “요즘 유행하는 표현을 쓰자면, 한동훈 씨가 국민의힘 내에서도 전망이 없는 상태라 ‘긁’힌 상태인가 보다”며 이같이 말했다.

한 전 대표는 같은 날 페이스북에 “대장동 일당 편 전직 교수 조국 씨, 불법 항소포기 사태 ‘대장동 일당 편 vs 국민 편’으로 누구 말이 맞는지 MBC·김어준 방송 포함 시간·장소 다 맞춰줄 테니 ‘야수답게’ 국민 앞에서 공개토론하자”고 제안한 바 있다. 그는 “오픈북 해도 되고, 셋이 팀플(레이)로 해도 되고, 증언거부권 써도 된다. 단, 위조서류는 안 된다”고 덧붙였다.

또 한 전 대표는 조 전 위원장이 최근 출연한 유튜브 ‘삼프로TV’ 영상의 섬네일을 공유하며 “조국은 ‘야수’가 됐다”는 문구를 언급했다. 해당 문구는 이후 다른 문장으로 교체됐다.

이에 대해 조 전 위원장은 “사실을 왜곡해 공격하는 정치검사의 전형적 수법”이라며 토론 제안을 일축했다. 그는 “나를 공격하면 언론과 대중의 관심을 받으니까 재미를 붙인 것 같다”며 “한씨의 칭얼거림에 응할 생각은 없다“고 적었다.

조 전 위원장은 한 전 대표가 수사 대상이라고 주장했다. “향후 대장동 수사에서의 조작에 대한 수사가 이루어져야 하는데, 한동훈의 연관성을 반드시 밝혀야 한다”는 것이다.

그러면서 12·3 불법계엄 사건에 관한 추궁도 이어갔다. 조 전 위원장은 “박성재 전 장관의 수첩에는 12월 4일 계엄 해제 후 당정대 회의가 열렸고, 여기서는 계엄을 정당화하는 논리를 개발할 필요가 있다는 ‘당 콘센서스’를 마련했다고 기재돼 있다”며 “이 회의에서 한동훈이 무슨 발언을 했는지, 어떤 태도를 취했는지 밝혀져야 한다”고 강조했다.