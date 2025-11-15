내부 잔불 많아 대응 2단계 유지 중 일몰 이후에도 야간 진화 작업 이어가

[헤럴드경제=박지영 기자] 충남 천안시 이랜드패션 물류센터에서 15일 오전 6시께 화재가 발생해 약 9시간 30여분 만에 큰 불길이 잡혔다. 소방당국은 일몰 이후에도 대용량 방사시스템을 가동하는 등 야간 진화 작업을 이어가고 있다.

소방 관계자는 “초진에는 성공했지만, 아직 물류센터 내부에 잔불이 많아 대응 2단계를 유지 중이다”라며 “건물 외부에서 화재를 진압하고 있다. 내부로 진입해서 진화할 수 있는지도 확인하고 있지만 당장은 어려워 보인다”고 밝혔다.

충남소방본부에 따르면 소방당국은 일몰과 함께 헬기 진화를 종료하고 지상 중심의 야간 작업으로 전환했다.

현장에는 배연·조명 기능이 있는 조연차가 투입됐고, 분당 최대 7만5000리터의 물을 분사하는 대용량 방사시스템을 가동하고 있다.

앞서 “화재경보기가 울린다”는 물류센터 관계자의 신고를 받고 출동한 소방당국은 대응 2단계를 발령하고 헬기 11대를 비롯해 장비 150대와 인력 430명을 동원해 9시간 30여분 만인 이날 오후 3시 30분께 초진했다.

소방당국은 출동 직후엔 대응 1단계를 발령해 진화에 나섰지만, 창고가 넓고 의류 등 내부 적재물이 불쏘시개 역할을 하며 화재 진압에 어려움을 겪었다.

현재까지 물류센터 건물 전체가 사실상 전소됐으며, 내부에 보관 중이던 의류·신발 등 다량의 물품이 불에 타 대규모 피해가 예상된다.

다만 화재가 업무 시작 전 발생해 평일 기준 500여명이 근무하는 물류센터에서 인명피해는 발생하지 않았다.