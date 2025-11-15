“행사 종료 후 사고 발생하지 않도록 교통 대책에 각별히 신경 써달라” 당부

[헤럴드경제=박지영 기자] 김민석 국무총리가 제20회 부산 불꽃축제가 열리는 부산 광안리 해수욕장을 찾아 안전을 강조했다.

김 총리는 15일 불꽃축제 현장에 마련된 행정안전부 종합상황실을 방문해 관계자들을 격려하고 불꽃 축제 안전관리 대책을 보고 받았다.

김 총리는 “축제에서 중요한 것은 첫째도, 둘째도, 셋째도 모두 안전”이라며 “행사 종료 후 귀가 인파가 몰려 사고가 발생하지 않도록 교통 대책에 각별히 신경 써달라”고 당부했다.

이어 “휴일에 시민들의 즐거움을 위해 보이지 않는 곳에서 수고하는 모든 공직자에게 감사드린다”며 “조금 더 잘 챙겨서 오늘도 잘 마치도록 노력하자”고 주문했다.

앞서 김 총리는 부산 벡스코에서 진행 중인 국내 최대 게임쇼 지스타(G-STAR)를 찾아 출시 예정인 게임을 살펴 보며 “대표 콘텐츠 산업인 K-게임의 더 큰 도약을 위해 규제를 푸는 등 다방면으로 지원하겠다”고 언급하기도 했다.