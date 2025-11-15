드라마 ‘재혼황후’ 속 주지훈 소품 ‘독일 나치 근속훈장과 유사’ 의혹 제작사 “소품 검수 소홀, 진심으로 사과”

[헤럴드경제=박지영 기자] 내년 공개를 앞둔 ‘재혼황후’에 사용된 소품이 독일 나치가 사용했던 훈장과 유사하다는 논란이 불거졌다.

앞서 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니 플러스는 지난 13일 내년 공개 예정인 ‘재혼황후’의 스틸컷을 최초 공개했다.

그러나 이후 엑스(X·옛 트위터)를 중심으로 배우 주지훈이 사진 속에서 착용한 훈장이 독일 나치의 3급 금장 근속훈장과 유사하다는 의문이 제기됐다.

두 훈장의 사진을 비교해보면 ‘철십자’ 형태의 메달 모양과 흰색과 금색을 활용한 색상, 붉은 리본 등이 유사해 보인다.

이와 관련, 연합뉴스의 질의에 재혼황후 제작사 스튜디오 N은 “이번에 공개된 특정 의상 소품의 검수 소홀로 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “제작진은 본 사안의 심각성을 깊이 인지하고 있다”며 “공개된 사진 교체 작업과 재발방지를 위한 후속 조치를 신중하고 철저하게 진행하겠다”고 덧붙였다.

다만 해당 소품이 사용된 장면 전체를 다시 촬영할 것인지, 기존 촬영분을 사용하되 해당 소품만 편집으로 삭제할지 여부는 아직 결정되지 않은 것으로 전해졌다.

‘재혼황후’는 동명의 웹소설을 원작으로 가상의 나라 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)와 이혼하는 대신, 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼을 요구하며 벌어지는 이야기를 담은 로맨스 판타지다.