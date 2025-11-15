[헤럴드경제=나은정 기자] 경기 부천 전통시장에서 발생한 돌진 사고로 21명의 사상자가 나온 가운데, 사고를 낸 60대 트럭 운전자가 ‘모야모야병’을 언급하며 구속 전 피의자 심문에 출석했다.

15일 인천지법 부천지원에서 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 영장실질심사를 받는 1톤 트럭 운전자 A(67)씨는 모자와 마스크로 얼굴을 가리고 수갑이 채워진 손을 가린 채 법정에 모습을 드러냈다.

A씨는 ‘브레이크 대신 가속 페달을 밟은 사실을 인정하느냐’는 취재진 질문에 “제가 모야모야병이 너무 심하고, 60년 평생 생선밖에 안 팔았다”며 “잠도 4시간 넘게 자본 적이 없다”고 말했다. 이어 “빚이 많다 보니 일을 너무 열심히 하다 병이 생겼다”면서, 피해자 유족을 향해 “제가 기억이 들었다 놨다 한다”고 덧붙였다.

이는 앞서 경찰이 밝힌 A씨 진술 내용과는 다소 차이가 있다.

경찰은 A씨가 조사 과정에서 “(모야모야병은) 운전과는 상관이 없고 운전에 지장이 없다”고 말했다고 설명한 바 있다.

A씨가 언급한 모야모야병은 뇌혈관이 점차 좁아지면서 뇌혈류가 감소하고, 그 대신 실핏줄 같은 비정상 혈관이 생기는 희귀 뇌혈관 질환이다. 병명은 ‘안개처럼 뿌연 혈관 모양’에서 유래한 것으로, 심해지면 일시적 마비, 언어 장애, 어지럼증, 뇌경색·뇌출혈 등이 발생할 수 있다.

이날 영장실질심사는 오후 4시부터 진행되며, A씨의 구속 여부는 늦은 오후 결정될 예정이다.

앞서 A씨는 지난 13일 오전 10시 54분쯤 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 1톤 트럭으로 돌진해 60~70대 여성 2명을 숨지게 하고 10∼70대 남녀 19명을 다치게 한 혐의를 받고 있다. 조사에 따르면 A씨의 트럭은 사고 직전 1~2m 후진한 뒤 약 132m를 질주하며 행인들과 시장 매대를 잇달아 들이받았다.

페달과 브레이크를 비추는 트럭 내 ‘페달 블랙박스’에서는 A씨가 사고 당시 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 담겼다. 사상자 21명 가운데 19명은 시장 이용객으로, 피해자는 대부분 50~70대 중장년층으로 파악됐다.

경찰은 사고 원인과 고의성 여부, A씨의 건강 상태와 실제 사고 영향 등을 종합적으로 조사하고 있다.