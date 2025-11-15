이필형 동대문구청장·박강수 마포구청장 ‘돈 모으는 행사’ 고정관념 깨고 청렴·비상업·비정치적 출판기념회로 새 기록

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 선거철마다 반복되던 정치권 출판기념회 관행이 서울에서부터 조용히 바뀌고 있다.

과거에는 지역 인사·업자·공무원들이 줄줄이 참석해 봉투를 넣고, 현장에서 책을 대량 구매하는 ‘정치자금 행사’라는 비판이 끊이지 않았다.

그러나 서울의 두 구청장이 이런 고질적 관행을 스스로 걷어내고, 돈을 모으지 않는 ‘깨끗한 출판기념회’ 모델을 제시하며 시민들의 큰 박수를 받고 있다.

이필형 동대문구청장 ‘청렴 북콘서트’ 성황...사인 기다리는 사람들 줄지어

14일 열린 이필형 동대문구청장의 신간 ‘말이 세상을 바꾼다’ 북콘서트에는 1000여 명의 시민이 몰리며 성황을 이뤘다.

그러나 그 어느 출판기념회에서도 흔히 보이는 책 판매대, 후원금 모금, 화환이 단 하나도 없었다.

오롯이 대담 토크쇼와 사인회만으로 구성된 ‘완전 비상업·비정치 행사’였다.

사회는 방송인 박종진 씨가 맡아 “국정원 출신 구청장이 베스트셀러 작가가 됐다”며 화제를 던졌고, 이 구청장은 글쓰기 계기와 행정 철학을 차분히 풀어냈다.

특히 이 구청장은“공직자는 ‘경사이신(敬事而信)’, 즉 일을 공경하고 주민에게 신뢰를 주는 자세를 잃지 말아야 한다”며“자유는 서로의 다름을 인정하는 공존의 방식”이라고 강조했다.

전농동 주민 이모 씨(62)는 “정치인 출판기념회에 흔히 있는 돈 걷는 기류가 전혀 없었다”며 “베스트셀러 작가가 된 구청장이 자랑스럽다”고 말했다.

사인회에는 수백 명이 줄을 서면서 모두에게 사인을 해주지 못했지만, 시민들은 “방식이 신선했다”며 긍정 평가를 이어갔다.

박강수 마포구청장, 책 판매 없는 ‘배송지 적기 방식’으로 3000명 몰린 북콘서트

3일 마포 케이터틀 컨벤션홀에서 열린 박강수 마포구청장의 ‘날마다 설레는 마포’ 출판기념회에는 3000명 넘는 군중이 몰렸다.

시인이자 다작 작가로 알려진 박 구청장은 이번 행사에서도 현장 판매를 일절 하지 않고, 참석자가 배송지만 적어내면 사후 발송하는 방식을 택했다.

직접적인 책 구매 유도·현장 결제 등이 없어 ‘깨끗한 출판 행사’라는 평가가 쏟아졌다.

진행을 맡은 이재용 전 MBC 아나운서는“이 책은 행정 보고서가 아니라 시장·골목·사람 속에서 나온 이야기”라고 소개했다.

정치권 인사들도 박 구청장을 치켜세웠다.

함운경 국민의힘 마포을 당협위원장은 “시인이면서 행정가인 구청장… 마포구의 축복”이라고 평가했다.

박 구청장은“이 책은 제 개인의 기록이 아니라 ‘우리 마포의 이야기’”라며“현장에서 만난 분들의 마음을 담아낸 공동체 기록”이라고 말했다.

서울에서 시작된 출판기념회 업그레이드…국회의원들도 바뀔까

서울시 자치구 관계자는 “두 구청장이 기성 정치권 관행을 깨고 새로운 모델을 제시했다”며“국회의원 등 정치인들도 이런 비상업적·비정치적 방식으로 전환하길 바란다”고 말했다.

과거 출판기념회가 ‘돈 봉투 전달식’이라는 불명예스러운 이미지를 벗어나지 못했던 데 비해,이번 두 행사 사례는 정치권 출판문화의 변화 가능성을 보여주는 신호탄으로 평가된다.

서울시에서는 내년 지방선거를 앞두고 여러 구청장들의 책 출간이 이어지고 있지만, 이필형·박강수 두 구청장은 기존 틀과 선을 명확히 그어 ‘청렴 출판기념회’라는 새로운 기준을 만들었다.

정치권 출판문화 변화의 시발점 될까

시민들은 “돈을 걷지 않는 출판기념회가 더 신뢰를 준다”며 긍정적인 여론을 보이고 있다.

관행이 아닌 ‘청렴·문화적 행사’로의 전환이라는 점에서 의미가 크다.

서울에서 시작된 ‘업그레이드 출판기념회’가 앞으로 정치권 전체의 변화를 이끌지 주목된다.