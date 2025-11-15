[헤럴드경제=나은정 기자] 운동 후 헬스장 샤워실에서 맨발로 씻는 습관을 당장 멈춰야 할 만한 충격적인 실험 결과가 나와 경각심을 불러일으키고 있다. 공용 샤워실 바닥에서 실제로 어떤 세균이 자라는지를 알아보는 실험에서 충격적인 세균 번식 상태가 드러난 것이다.

15일 영국 데일리메일에 따르면 팔로워 50만 명을 보유한 미생물학자 겸 품질관리 분석가 닉 아이커는 최근 체육관 공용 샤워실 바닥에서 얼마나 많은 세균이 자라는지 직접 테스트하는 영상을 자신의 틱톡 계정에 올려 2만회 가까운 조회수를 기록했다.

영상에서 그는 면봉으로 샤워실 바닥을 여러 번 문지른 뒤, 이를 ‘공용 샤워실 바닥’이라고 적힌 용기에 문질러 넣고 특수 인큐베이터에 보관한다. 일정 시간이 지난 후 그는 용기에서 싹이 돋았는지 확인했는데, 이곳엔 두껍게 자란 박테리아가 발견됐다.

아이커는 “이것이 바로 공용 샤워실에서 슬리퍼를 꼭 신어야 하는 이유”라고 말했다.

이번 실험은 체육관이 세균과 기타 유해 미생물의 온상이라는 한 과학자의 경고가 나온 상황에서 더 큰 관심을 모았다.

최근 프리므로즈 프리스톤 레스터대 임상미생물학과 교수는 기고문을 통해 “체육관에서 세균이 가장 많은 곳은 따뜻하고 습한 공간”이라고 설명했다. 대표적인 장소로는 “사우나, 샤워실, 수영장, 스파 등”이 지목됐다. 그는 “땀은 비타민, 미네랄, 젖산, 아미노산, 지질 등 다양한 성분을 포함하고 있어 세균이 자라기 좋은 영양 공급원이 된다”고 밝혔다.

그중에서도 가장 흔히 발견되는 병원성 세균은 포도상구균으로, 이는 위험한 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 감염을 유발할 수 있다. 영국 국민보건서비스(NHS)에 따르면 MRSA는 피부에 상존하는 세균이지만 체내로 침투하면 심각한 감염으로 이어질 수 있으며, 통증·부기·고름·발열 등의 증상을 일으킨다.

리스톤 박사는 “살모넬라균이 체육관 기구에서 발견된 사례도 있다”며 “이는 심한 복통, 설사, 구토, 발열을 유발하고 심한 경우 탈수나 패혈증으로 이어질 수 있다”고 경고했다.

반면 브래드퍼드대 세균 전문가 조너선 플레처 교수는 “세균보다 바이러스 감염 위험이 더 크다”며 “사마귀나 무좀 같은 바이러스·진균 감염이 특히 흔하다”고 지적했다. 사마귀는 인유두종바이러스(HPV)로 인해 발생하지만 암을 유발하는 유형과는 다르며, 무좀은 가려움·발적·각질·갈라짐 등을 유발하는 대표적인 발진성 감염이다.

전문가들은 공용 샤워실, 수영장, 체육관 탈의실 등을 이용할 때 반드시 슬리퍼를 착용하고, 샤워 후 발을 충분히 건조시키는 등 기본적인 위생 수칙을 지킬 것을 권고하고 있다.