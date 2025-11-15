[헤럴드경제=나은정 기자] 20대 신임 교사를 성추행했다는 의혹이 불거져 직위 해제된 중학교 교장이 검찰에 넘겨졌다.

15일 경남 마산중부경찰서에 따르면 강제추행 혐의로 창원지역 한 중학교 50대 교장 A씨를 검찰에 기소 의견으로 불구속 송치했다.

A씨는 지난 4월 자신이 교장으로 재직하는 중학교에 부임한 지 한 달가량 된 20대 신임 여교사에게 팔짱을 끼는 등 동의 없는 신체 접촉과 성희롱성 발언을 한 혐의를 받는다.

그는 피해 교사에게 “방을 잡고 놀자”, “남친 생길 때까지 나랑 놀자” 등 성희롱 발언한 것으로 전해졌다. 피해 교사는 지난 9월 경찰에 신고한 뒤 A씨와 분리 조처됐다.

경찰 조사를 받은 A씨는 지난달 1일 자로 직위 해제됐다.

전국교직원노동조합 경남지부는 이번 사건을 두고 “피해 교사는 꿈에 그리던 교직 생활이 한 달 만에 악몽으로 변했다”며 A씨에 대한 엄벌을 촉구했다.

경남도교육청은 “이 사안을 매우 중대한 문제로 인식하고 있다”며 “가해자에 대한 엄중한 조치와 피해자 보호를 최우선으로 관련 절차를 진행하고 있다”고 밝혔다.