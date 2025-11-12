[헤럴드경제=윤성현 기자] 대통령실의 청와대 복귀 계획이 구체화되자 서울 용산구 삼각지역 인근 아파트와 주상복합 등 주거시설 매매가격이 회복세를 타고 있다. 2022년 윤석열 정부 출범과 함께 막을 올린 ‘용산시대’가 3년 6개월 만에 마무리되면서, 이 일대가 새 전환점을 맞을지 주목된다.

11일 대통령실은 오는 12월 8~14일을 전후로 춘추관 등 일부 시설을 청와대로 이전한다고 밝혔다. 집무실을 비롯한 주요 부서들은 연내 이전을 마무리할 계획이며, 대통령 관저 역시 2026년 상반기 중 청와대로 다시 옮겨간다.

이에 연말 탄핵 정국을 기점으로 반등 움직임을 보이던 이 일대 주택 시장에도 온기가 번질 것으로 보인다. 이 곳은 용산 대통령실 이전과 동시에 값이 올랐다가 이후 이후 대통령 출근길 교통통제 논란, 잦은 집회 등의 이유로 오히려 가격 조정 국면에 들어서기도 했다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 삼각지역 인근 ‘용산e편한세상’ 84㎡(이하 전용면적)는 용산 대통령실 이전 계획이 발표됐던 2022년 3월 18억4000만원(3층)에서 불과 두 달 만인 5월 21억원(10층)까지 뛰며 신고가를 기록한 뒤, 지지부진한 흐름을 보였다. 하지만 계엄 선포 이후 지난해 말부터 다시 상승 흐름을 타더니 지난 10월 9일 21억6500만원(3층)에 거래되면서 신고가를 경신했다.

또 다른 인근 주상복합 단지 ‘용산CJ나인파크’ 역시 비슷한 흐름이다. 84㎡형이 2022년 5월 15억6000만원(26층)까지 급등했다가 13억원선까지 하락했지만, 최근 청와대 복귀 일정이 가시화되며 지난달 31일 다시 15억6000만원(27층)을 기록하며 신고가를 회복했다.

삼각지역 인근 A공인중개사무소 관계자는 “2022년 대통령실 이전 초기엔 인프라 확대 기대감이 커 당시 인근 아파트와 주상복합 가격이 급등했지만 곧바로 출근길 통제와 시위가 일상화됐다”며 “대통령 출근 시간대 한남대로, 효창공원로 일대 교통이 수시로 막히면서 주거 여건이 불편해져 매수심리를 꺾었다”고 말했다.

실제로 대통령 출퇴근 동선이 포함된 삼각지역과 신용산 일대는 평일 오전마다 교통 혼잡이 극심했다. 통제 구간이 넓어지면서 출근 시간대 차량 흐름이 정체돼 시민 불편이 누적됐다. 교통 리스크는 자연스럽게 부동산 시장의 ‘비가격 요인’으로 작용했다. 이에 시위와 경찰 통제, 소음 민원 등이 더해지면서 주거지로서의 피로감이 누적됐다는 것이다.

한편 대통령실 이전에도 이 일대 상권은 지속적으로 상승 흐름을 보일 것으로 보인다. 대통령실이 있던 3년간 용산 삼가지역 일대는 유동인구가 몰리며 상권 활성화가 나타났다. 특히 삼각지역에서 신용산역에 이르는 대로변을 중심으로 소위 ‘용리단길’이 조성되면서 상권의 권리금과 임대료는 지난 3년간 가파르게 상승했다.

용리단길에서 식음업장을 운영하는 B씨는 “이 일대 상권은 대통령실의 존재와 상관없이 젊은 층 중심으로 확장되고 있다”며 “용리단길의 활력이 삼각지역까지 이어지고, 아모레퍼시픽·LG유플러스·하이브·웰컴금융 등 대기업 사옥이 잇따라 유치되면서 소비력이 입증돼 임차 수요가 탄탄하다”고 말했다.

신용산역 인근 C공인중개사무소 대표는 “용리단길 메인 상권의 100㎡ 이상 점포는 이제 권리금이 2억원을 넘는 곳이 대부분”이라며 “임대료는 월 500만원 이상이 일반적이고, 권리금이 없는 대신 임대료가 1800만원에 달하는 곳도 있다”고 말했다. 또 “가격책정법이 전부 달라 매물의 가격대라는 것이 없는게 특징”이라고 설명했다.

그는 “신용산역에서 삼각지역 쪽으로 내려갈수록 임대료는 다소 낮아진다”며 “현재는 권리금이 8000만원 안팎, 임대료가 400만원선까지 올라 상권 전반이 과거와는 비교할 수 없을 정도의 성장을 이뤘다”고 덧붙였다.