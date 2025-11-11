노인인력개발원·JDC·노사발전재단 협력…이음일자리, 200여명 노인일자리 창출 규칙적인 생활 가능…건강 회복하고 사회관계 이어가 만족도 높아 지역주민들이 주변 환경정화활동 참여해 ‘내 동네를 지킨다’는 보람도 커

[헤럴드경제(제주)=이태형 기자]“중국산 쓰레기로 지저분했던 해변이 깨끗해진 모습을 보면 보람을 느낍니다”

지난 6일 제주 이호테우 해안가에는 만난 김경윤(64)씨는 한국전력공사에서 퇴직하고 5년 만에 다시 일자리를 갖게 됐다. 환경 정화라는 보람도 느낄 수 있지만, 무엇보다 규칙적인 생활을 할 수 있다는데 만족도가 크다.

김 씨는 “정기적으로 출퇴근을 할 수 있다는 게 가장 좋은 점”이라며 “누구보다 아내가 가장 좋아한다”라고 웃어 보였다.

김 씨가 속한 제주시니어클럽의 환경보전활동팀은 45명이 4인 1조로 총 10개 조가 활동하고 있다. 바다에 떠다니는 불법 쓰레기를 수거하고 맨발걷기길에 버려진 조개껍데기 등 이물질을 회수한다.

김 씨가 참여하고 있는 이음일자리 사업은 한국노인인력개발원, 제주국제자유도시개발센터(JDC), 노사발전재단이 함께 추진하는 사회공헌형 일자리다.

JDC가 2018년부터 자체적으로 추진한 이음일자리 사업은 2023년부터 한국노인인력개발원(보건복지부), 노사발전재단(고용노동부) 등 정부 산하기관과 연계해 JDC가 전체 비용의 70%를, 국비에서 30%를 지원 받아 운영된다. 특히 65세 이상 노인층이 전체 230명 중 200명을 차지하고 있어 노인일자리 창출에 기여하고 있다.

특별한 자격증을 요구하지 않아 팀에서 활동하는 이들의 경력도 다양하다.

해양수산부에서 퇴직한 강창인(65)씨는 “이호테우해수욕장 해변 600ｍ를 플로깅(plogging)하면 하루 7000~8000보는 거뜬히 걷는다”라며 “건강을 지킬 수 있는 게 일을 시작하고 거둔 가장 큰 효과”라고 말했다.

개인사업을 정리하고 10년 만에 다시 일자리를 갖게 된 이순여(75)씨는 이음일자리를 통해 이미 교통데이터조사원으로 활동한 바 있어 이번 활동이 처음이 아니다.

이 씨는 “아침 일찍 일어나서 간식을 준비하고 사람들 만나서 얘기하고 운동도 하다 보니 당뇨 관리에도 도움이 된다”라며 엄지를 들어 보였다. 이 씨는 조원 중에서도 제일 연장자였지만 가장 활기가 넘쳤다.

이 같은 이음일자리 사업은 바다 뿐 아니라 오름, 곶자왈 등 제주 전역에서 전개되고 있다.

사업 수행기관인 느영나영복지공동체의 환경보전사업에는 80명이 참여해 3인 1조로 활동 중이다. 오름과 곶자왈의 유해식물 제거, 환경캠페인, 대형 폐기물 감시 등의 활동을 벌이고 있다.

활동 과정에서 국내 처음으로 발견된 열대 식물을 알려 학계에 보고되기도 했다.

저지오름 입구에서 만난 느영나영복지공동체 소속의 황성윤(69)씨는 밀감 농사를 짓다 은퇴하고 6년 정도 쉬었다. 올해 처음 이음일자리에 참여한 황 씨는 공동체 지원을 받아 환경관리사 1급 자격증을 취득했다.

황 씨는 제주 전역에 산재해 있는 365개 오름 중 사유지인 오름을 제외한 20여개 오름을 돌아가며 방문객을 상대로 환경보호서약을 받는 등 환경 캠페인을 벌이고 꺾어진 나뭇가지 등을 처리하며 탐방로정비를 하고 있다.

황 씨는 “노인일자리는 건강을 회복하고 제2의 인생으로 전환기를 맞게 해 줬다”라며 “취득한 자격증으로 산림관리 일자리에도 지원할 생각”이라고 말했다.

이날 서귀포시 화순 곶자왈에서는 왕도깨비, 가시비름과 같은 외래식물 제거 작업이 한창이었다.

서귀포시니어클럽 소속 문병식(73) 씨는 농협에서 은퇴한 뒤 농사를 짓다 노인일자리에 참여했다. 문 씨는 “유해 외래식물 제거 작업은 JDC와 함께 시작한 지 2,3년 됐다”라면서 “지역주민들이 참여하는 만큼 ‘내 동네를 지킨다’는 보람이 크다”라고 말했다.

문 씨 등 20명은 4인 1조로 나눠 활동하는데, 최근에는 드론을 활용해 외래식물 자생 지역을 찾아내 제거하고, 돌담에 기생하다 곶자왈에 퍼진 넝쿨 식품인 ‘송악’을 제거해 나무가 말라 죽는 것을 방지하고 있다.

특히 이들은 곶자왈의 돌과 나무를 불법으로 반출하는 사례가 빈번해 감시단 역할도 톡톡히 하고 있다.

조홍영 노인인력개발원 홍보기획부장은 “제주 이음일자리 사업은 각 기관이 가진 고유한 전문 분야를 바탕으로 유기적으로 협력해 시너지를 창출하고 있다”라며 “특히 ‘환경 수도’인 제주의 해변과 오름, 곶자왈에서의 환경정화활동을 통해 퇴직 이후에도 지역사회 참여를 실천하고 있다”라고 말했다.