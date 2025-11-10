순천역~이마트 사이 교통요충지 29층 주상복합

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 10년 전세 거주 후 분양되는 민간임대주택 방식으로 공급되는 순천주상복합아파트 입주준비관리단이 입주 예정 회원을 모집 중이다.

순천주상복합아파트 입주준비관리단에 따르면 순천시 덕암동 188-21번지에 지하 5층, 지상 29층 높이로 들어설 월드건설 메르디앙 전세아파트는 토지주 회사가 진행 예정하는 사업이다.

직접적인 토지주의 참여로 일반적인 주택공급과 달리 이자 비용 등 여러 지출 비용에 대하여 선지출이 되지 않기에 거품없는 저렴한 분양가에 주택공급이 가능하다는 장점이 있다.

주택 평수는 가장 선호하는 전용면적 84㎡ A(104 세대), 84㎡ B(54 세대), 84㎡ C타입(50 세대)과 74㎡(54세대)로 총 262세대 규모이다.

전세아파트는 주택수에 포함되지 않기때문에 유주택자도 청약통장 유무에 상관없이 가입할 수 있는 등 19세 이상 성인이라면 누구나 가입할 수 있다.

신축 아파트 위치는 순천역(KTX·SRT)와 이마트, 홈플러스, 역전시장을 끼고 있는 교통 요충지에 있으며 주변에 중앙초교, 풍덕중, 이수중학교, 순천고 등의 교육시설과도 가까워 전세주택으로 적합한 입지다.

현재 사업은 회원을 모집중이며 예정한 세대수의 60% 이상 회원의 모집이 진행될 경우 기업형민간임대 또는 협동조합형으로 사업을 진행할지 여부는 회원들의 의견에 따라 사업의 방향을 결정할 계획이다.

기업형민간임대로 결정될 경우 일반사업으로 전환돼 일반 임대아파트로 공급할 계획에 있으며, 협동조합형으로 결정될 경우 총회를 통해 조합설립 후 인허가 관청에 조합원 모집 신고를 득하여 추가 모집(조합원)을 할 계획이다.

덕암동 주상복합아파트 사업은 현재 회원을 모집중에 있는데 탈퇴 및 금액반환에 대하여는 자체 규정에 따라 자유롭게 하고 있으며 절찬리 회원모집 중이다.