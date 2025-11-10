사진=청사사진기자단
사진=청사사진기자단

[헤럴드경제=임세준 기자] 김민석(가운데) 국무총리가 10일 서울 종로구 유네스코 세계문화유산인 종묘를 찾아 최근 서울시의 세운상가 재개발 계획에 따른 영향을 살펴보고 대책을 점검하고 있다. 이날 종묘 방문에는 허민 국가유산청장, 유홍준 국립박물관장 등이 함께 했다.


jun@heraldcorp.com