[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA)이 운영하는 서울시 창업지원 종합거점 ‘서울창업허브 공덕’은 서울 스타트업의 유럽 시장 진출을 지원하기 위해 11월 10일부터 13일까지 포르투갈 리스본에서 개최되는 유럽 최대 규모 테크 전시회 ‘Web Summit 2025(이하 웹서밋)’에 참가한다.

이번 프로그램은 ‘서울창업허브 글로벌화 사업’의 일환으로, 서울 스타트업의 글로벌 네트워크 확장과 유럽 시장 내 비즈니스 기회 발굴을 목표로 추진된다.

‘웹서밋’은 매년 포르투갈 리스본에서 열리는 세계 최대 규모의 테크 및 스타트업 행사로, 150개국 3000개 이상 스타트업이 참여하는 유럽 스타트업 생태계의 핵심 네트워킹 플랫폼이다.

포르투갈은 최근 ‘스타트업 법(Startup Law)’ 제정 등 정부 차원의 창업 생태계 육성 정책을 적극 추진하며 유럽의 신흥 스타트업 허브로 급부상하고 있다.

2024년 기준 약 4700개 이상의 스타트업이 활동 중이며, 테크 비자와 세제 혜택 등을 통해 글로벌 스타트업과 인재 유치를 가속화하고 있다.

서울창업허브는 이번 행사에서 서울 스타트업 8개사가 전시부스를 운영할 수 있도록 지원, 서울 스타트업의 혁신 기술과 경쟁력을 유럽 시장에 선보일 예정이다.

이번 프로그램을 통해 최종 선정된 8개 스타트업은 ▲ 웹서밋 2025 전시 부스 참가 ▲ 현지 수요처와의 1:1 밋업 ▲ 유럽 진출 선배기업 및 주요 파트너사와의 오프라인 네트워킹 ▲ 포르투갈 주요 스타트업 허브 투어 ▲ 글로벌 진출 지원 등의 혜택을 받는다.

참가 기업들은 사전 온보딩 프로그램과 인터뷰를 통해 포르투갈 창업 생태계를 이해하고, 현지에서는 기업별 1:1 밋업 매칭, AI Hub 및 Fintech House 등 주요 기관 방문, 그룹 미팅 및 네트워킹 세션을 통해 실질적인 비즈니스 기회를 모색한다.

서울창업허브는 프로그램 종료 후에도 밋업 연계를 지속하여 실질적인 성과 창출과 유럽 시장 진입을 적극 지원할 예정이다.

서울창업허브는 이번 포르투갈 진출 프로그램을 통해 서울 스타트업의 유럽 내 인지도 확대와 글로벌 시장 진출 기반 마련을 기대하고 있다.

특히 웹서밋 참가를 계기로 서울 스타트업의 기술 경쟁력 홍보와 현지 파트너십 구축을 통한 실질적 사업 기회 창출을 도모함으로써, 서울 기업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 계획이다.

김종우 서울경제진흥원 창업본부장은 “포르투갈은 유럽 스타트업 생태계의 새로운 중심지로 부상하고 있으며, 웹서밋은 글로벌 투자자와 파트너사를 만날 수 있는 최적의 무대”라며 “이번 프로그램을 통해 서울 스타트업이 유럽 시장에서 경쟁력을 확보하고 글로벌 성장에 박차를 가하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.이어 “서울창업허브 공덕은 앞으로도 서울 스타트업이 글로벌 시장에서 지속 성장할 수 있도록 맞춤형 해외 진출 프로그램을 확대하고, 실질적 비즈니스 성과 창출을 위한 밀착 지원을 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

서울창업허브 공덕은 서울시가 운영하는 창업지원 종합거점으로, 스타트업 해외 진출, 오픈이노베이션, 창업 생태계 활성화 등의 역할을 수행하고 있으며, 서울경제진흥원(SBA)이 위탁 운영하고 있다.