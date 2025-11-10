외래식물 제거하고 자생식물로 하천 생태 회복 고속도로·철도 인접 회색 공간에 향나무, 장미 식재로 녹색 공간 확대... 주민에게 자연과 여유를 선사하는 수변 힐링 공간 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 훼손된 안양천 일대를 생태 회복과 경관 개선이 어우러진 녹색 하천공간으로 조성하고 있다.

구는 대표적으로 ‘안양천 서해안고속도로 하부 정원길 조성사업’과 ‘안양천 생태복원 및 경관개선 사업’ 두 가지 주요 사업을 단계적으로 추진하고 있다. 이를 통해 주민들이 자연을 가까이 느끼며 걷고 휴식할 수 있는 ‘녹색도시 금천’ 실현에 속도를 내고 있다.

정원길 조성사업은 독산동 733-1 일원 서해안고속도로 하부 약 1km 구간에서 진행된다. 회색 공간 중심의 하부 공간을 개선하고, 향나무(블루엔젤) 90주, 장미 1만4450주 등 다양한 수목을 심어 미세먼지를 줄이고 경관을 개선한다.

안양천 생태복원 및 경관개선 사업은 독산보도교 일대 약 1500㎡구간을 대상으로 한다. 외래식물을 제거하고 나대지를 정비해 식재 기반을 마련한 뒤 자생식물을 중심으로 하천 식생 복원을 추진해 자연스러운 하천 생태환경을 되살릴 계획이다.

사업이 완료되면 안양천 금천구 구간 약 7.6km가 생태정원길로 연결돼, 주민이 도심 속에서도 자연을 즐길 수 있는 수변 여가 공간으로 거듭나게 된다.

이 사업은 기존 고속도로 하부·철로 인접 회색 공간을 생물 서식과 휴식 기능을 갖춘 자연 친화 공간으로 바꾸는 점에서 의미가 크다.

또 주민이 체감할 수 있는 생활 속 녹색환경을 확충하고 도시경관을 한층 개선하는 계기가 될 것으로 기대된다.

유성훈 금천구청장은 “하천 생태를 회복하고 경관을 개선하며 복합적 효과를 거두는 공간을 주민들께 돌려드리게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 지속가능한 도시 환경 조성을 위해 녹색 공간을 꾸준히 확충해 나가겠다”고 말했다.

구는 도시 면적이 제한적이고 녹지공간이 부족했던 상황에 대응해, 생활녹지 확대와 기후변화 대응을 위한 도시숲·꽃길 조성 사업을 지속적으로 추진해 오고 있다.