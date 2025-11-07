[헤럴드경제=김주리 기자] 그리스와 알바니아 국경 지대의 한 동굴에서 32평 면적의 거미줄이 발견됐다.

7일 연합뉴스와 현지 매체 등에 따르면 사피엔티아-트란실바니아 헝가리 대학교의 생물학자 이슈트반 우라크 교수 등 연구진은 최근 학술지 ‘지하생물학’에 이 같은 발견에 대한 논문을 게재했다.

연구진이 거대 거미줄을 발견한 곳은 황산의 부식 작용으로 형성된 유황 동굴이다.

연구진은 이곳에서 수천 개의 작은 깔때기 모양 거미줄이 서로 붙어 집합체를 발견했다. 면적만 106㎡, 약 32평 크기에 달한다. 그동안 발견된 거미줄 가운데 가장 큰 규모라고 연구진은 전했다.

이 거대 거미줄은 두 종의 다른 거미가 만들어 낸 공동 작품이란 점도 주목할 만하다.

연구진은 논문에서 첫번째 종 6만9천마리와 두번째 종 4만2천마리 이상이 초대형 군집을 이뤄 서식하고 있었다고 밝혔다. 각각 주택과 습지대에서 주로 서식하는 이들은 서로 경쟁 관계로, 전자가 후자를 몰아내는 습성이 있다.

연구진은 “이종(異種) 사이에서 집단 거미줄 형성이 기록된 첫 사례”라고 의미를 부여했다. 그러면서 빛이 없는 환경에서 시력이 저하된 두 종이 공존을 선택하게 된 것으로 보인다고 설명했다.

11만 마리가 넘는 거미가 이 유황 동굴에 자리 잡은 배경으로는 동굴에서 관찰된 먹이사슬이 근거로 제시됐다.

동굴 입구의 유황이 함유된 개울은 미생물을 먹여 살리고, 이 미생물은 다시 날파리의 먹이가 되며 날파리는 거미의 주 먹이원이라는 것이다.

연구진은 또 이 동굴에 서식하는 거미가 외부의 유사종과는 유전적 차별성을 보인다는 점을 밝혀냈다. 이는 동굴 거미가 어두운 환경에 적응했음을 시사한다.

연구진은 이런 특이성을 고려해 이 거미 서식지를 보호해야 한다고 강력히 촉구했다.