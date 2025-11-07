모든 시연 PC에 고성능 GPU 탑재 ‘신더시티’, 엔비디아 RTX 기술 적용

엔씨소프트는 엔비디아(NVIDIA)와 ‘지스타 2025’를 통해 그래픽처리장치(GPU) 협력을 강화한다고 7일 밝혔다. 엔씨소프트는 엔비디아가 지원한 고성능 GPU를 활용해 최상의 시연 경험을 제공할 계획이다.

엔씨는 오는 13일 개막하는 지스타 2025 엔씨 부스의 모든 시연 PC에 엔비디아의 고성능 GPU ‘지포스 RTX 5080’를 탑재한다. 엔씨 부스를 방문한 이용자는 ‘지포스 RTX 5080’ GPU가 탑재된 시연 PC에서 ‘아이온2(AION2)’와 ‘신더시티(CINDER CITY)’를 플레이할 수 있다. 엔씨는 엔비디아가 전량 지원한 매니아용 고성능 GPU를 통해 최상의 시연 환경을 제공한다는 계획이다.

엔씨와 엔비디아는 지난 8월 독일에서 열린 ‘게임스컴 2025’, 지난달 서울에서 진행한 ‘지포스 게이머 페스티벌’에 이어 지스타 2025까지 긴밀한 협력을 이어가고 있다.

엔씨는 지난달 30일 서울에서 개최한 지포스 게이머 페스티벌에 참여해 신작 ‘아이온2’와 ‘신더시티’의 최신 빌드와 신규 트레일러를 공개했다. 엔씨는 게임 시연에 참여하려는 이용자들이 3시간 이상 대기하는 등 뜨거운 관심을 받았다고 설명했다.

내년 론칭을 목표로 개발 중인 ‘신더시티’는 지난 8월 독일 쾰른에서 열린 게임스컴 2025 내 지포스 행사를 통해 엔비디아 RTX 플래그십 타이틀로 공개됐다. 신더시티는 엔비디아 DLSS 4 멀티 프레임 생성·레이 리컨스트럭션과 엔비디아 리플렉스 등 혁신적인 그래픽 기술을 적용했다. 신더시티는 엔비디아의 클라우드 게임 서비스 ‘지포스 나우(GeForce NOW)’에도 출시할 예정이다. 엔씨는 신작 개발에 지포스 RTX GPU 기반 최첨단 그래픽 기술을 활용하는 등 엔비디아와 긴밀한 협업을 지속해 나갈 계획이다. 권제인 기자