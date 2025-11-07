“노사정 신뢰 토대 복원할 것”…새 정부 출범 뒤 첫 사회적 대화 행보

[헤럴드경제=김용훈 기자] “경사노위는 노사정이 함께 국가적 아젠다(Agenda)를 논의하고 사회적 합의를 이뤄내는 협치의 제도적 공간입니다.”

7일 김지형 신임 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 취임 후 첫 공식 일정으로 한국노동조합총연맹을 방문해 이같이 밝히며 사회적 대화 복원과 노사정 신뢰 회복 의지를 강조했다.

김 위원장의 이번 방문은 새 정부 출범과 함께 경사노위가 사회적 대화의 복원과 상생의 노사정 관계 재정립을 위한 첫걸음으로, 노사정 협력의 중심축인 한국노총과의 신뢰 형성을 위해 마련됐다.

김 위원장은 “한국노총이 그간 보여준 사회적 책임 의식과 대화를 중시하는 노동운동의 전통은 한국형 사회적 대화의 기초가 되어 왔다”고 강조했다. 또 “경사노위는 국정의 주요 파트너이자 노동계의 맏형인 한국노총의 목소리를 경청하고, 경제·사회에 산적한 과제 해결을 위한 진지한 대화를 이어 가겠다”며 “우선적으로 노사정이 함께 신뢰의 토대를 복원하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.