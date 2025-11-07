“노동부 장관 태도 아쉽다…수습 집중해야”

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘은 7일 한국동서발전 울산화력발전소 붕괴 사고와 관련해 신속한 실종자 수색을 촉구했다. 정부를 향해서도 노후 인프라 점검 등 재발방지책 마련을 촉구했다.

김도읍 국민의힘 정책위의장은 7일 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “울산 화력발전소 붕괴 사고로 희생되신 분들의 명복을 빈다”며 “유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 말했다. 김 의장은 “아직 구조되지 못한 분들도 하루빨리 구조되길 간절히 바란다”며 “지금 이 순간에도 위험을 무릅쓰고 구조작업을 이어가고 있는 소방 및 구조대원 여러분께도 진심으로 감사드린다”고 했다.

김 의장은 “그런데 이번 사고에 대응하는 김영훈 고용노동부 장관의 태도는 아쉽다”며 “장관이 사고현장에 도착하자마자 한 말이 ‘강제수사하겠다’, ‘중대재해처벌법을 적용하겠다’였다”고 지적했다. 김 의장은 “하지만 지금 고용노동부 장관이 먼저 해야 할 일은 따로 있다”며 “이번 사고로 가장 놀라고 비통한 사람은 유가족과 현장 동료일 것이다. 그분들을 위로하면서 구조와 수습에 모든 역량을 집중해야 할 때”라고 했다.

이어 “정부는 이번 사고를 계기로 전국의 각종 노후 인프라가 제대로 관리되고 있는지 재점검하길 바란다”고 당부했다.

정희용 사무총장도 “불의의 사고로 유명을 달리하신 분들의 명복을 빌며 유가족분들께 깊은 애도의 마음을 전한다”며 “정부와 관계당국은 가용한 모든 자원을 총동원해 실종되신 분들의 신속한 수색과 구조에 만전을 기해주시길 바란다”고 말했다.

국회 행정안전위원회 야당 간사이자 울산에 지역구를 둔 서범수 의원은 “안타까운 소식에 마음이 착잡하다”며 “고인의 명복을 빌며 전 인력과 장비를 동원해 남은 매몰자들 수색과 구조에 최선을 다해주시길 당부드린다”고 말했다.

한편 울산화력발전소에서는 6일 오후 2시2분쯤 높이 60ｍ의 보일러 타워가 무너지면서 철거 작업을 하던 9명 가운데 7명이 매몰됐고, 2명이 초기 구조됐다. 매몰된 7명 중 1명이 숨졌고, 위치가 파악된 다른 매몰자 1명도 사망한 것으로 소방 당국은 추정했다. 나머지 5명은 생사는 물론 매몰 위치가 아직 확인되지 않고 있다.