[헤럴드경제=박혜림 기자] 최근 정신질환 관련 치료를 받은 외래환자가 늘어난 것으로 나타났다. 다만 입원환자는 소폭 감소 추세로 조사됐다.

국립정신건강센터는 5일 2019~2023년 국가 정신건강 현황 변화를 분석한 동향 보고서를 발간했다.

이번 보고서는 국가 정신건강 현황의 국가통계포털(KOSIS) 48개 통계표를 중심으로 ▷정신건강 예방과 조기개입 ▷정신질환 치료 ▷정신건강 지원체계 등 3개 영역의 주요 분석 결과와 정책적 시사점이 담겨있다.

영역별로 보면 정신질환 치료 부문에서 진료를 받은 ‘수진자’(실인원)가 2019년 약 205만명에서 2023년 268만명으로 약 63만명 늘었다.

다만, 외래환자는 이 기간 198만명에서 262만명으로 64만명 증가한 데 비해 입원환자는 약 14만명에서 12만명으로 2만명가량 줄었다.

또한 정신질환 환자의 퇴원 후 1개월 이내 외래방문율은 2019년 67.7%에서 2023년 66.1%로 1.6%포인트 낮아졌고, 퇴원 후 1개월 이내 동일 병원 재입원율은 2019년 18.6%에서 2023년 16.1%로 2.5%포인트로 감소했다.

정신건강 지원체계 분야의 경우 정신건강 관련 기관이 2019년 2562곳에서 2023년 2949개로 15.1% 증가했으며 인구 1인당 지역사회 정신건강 예산은 같은 기간 5389원에서 8710원으로 61.6% 증가했다.

정신건강 관련 종사자 수도 지속 증가해, 인구 10만 명당 상근인력이 2019년 45.2명에서 2023년 60.4명으로 15.2명 증가했다. 인구 10만 명당 전문인력(정신건강의학과 전문의, 정신건강 전문요원)은 이 기간 17.6명에서 20.3명으로 2.7명 늘었다.

특히 사례관리자 1인당 등록자 수는 2019년 34.2명에서 2023년 23.3명으로 감소했다.

이번 보고서는 국립정신건강센터 정신건강사업부 누리집에서 확인할 수 있다.