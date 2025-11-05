3분기 영업이익 465억원·당기순익 548억원 국내 렌탈 판매 호조세 매출 성장 “제품 포트폴리오 다변화, 현지화로 수익성 높일 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어가 5일 기업설명회를 열고 올해 3분기 매출액 7807억원, 영업이익 465억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 지난해 동기 대비 10.2% 늘었다. 영업이익은 같은 기간 11.1% 줄었지만, 전분기 대비로는 9.04% 늘었다.

넥센타이어는 미국의 품목관세 부과 영향에도 견조한 매출과 전분기 대비 개선된 수익성을 달성했다. 3분기 성장은 유럽과 국내 시장에서의 안정적 판매가 주효했다.

유럽에서는 신규 공급 차종 중심으로 신차용(OE) 타이어 공급이 증가했으며, 겨울용 타이어 규제 강화에 맞춰 출시한 신제품 판매가 확대됐다. 국내 시장에서는 하계 성수기와 렌탈 판매 호조로 역대 최대 분기 매출을 기록했다.

수익성 측면에서는 미국의 품목관세 부담에도 원재료 가격 안정화와 원가 관리 강화로 전분기 대비 개선됐다. 특히, 천연고무와 합성고무 등 주요 원자재 시장가격과 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 안정화세가 지속되며 매출원가율 개선에 이바지했다.

넥센타이어는 이날 주요 경영 현황도 공개했다. 우선, 지역별 수요 특성에 맞춘 제품 전략을 통해 상품 경쟁력을 강화하고 있다. 국내에서는 지난 8월 전기차와 내연기관 차량 모두에 사용 가능한 고성능 제품 ‘엔페라 슈프림 EV 루트’를 론칭했고, 시즌 타이어 사용이 활발한 유럽·일본에서는 겨울용 신제품 ‘윈가드 스포츠3’를 선보이며 현지 시장에 대응하고 있다.

미국에서는 다양한 유럽 프리미엄 브랜드에 신차용으로 공급되며 검증된 고성능 여름용 타이어 ‘엔페라 스포츠’를 도입해 고성능 제품 라인업을 강화했다. 대형 차량 이용이 보편화된 호주에서는 ‘로디안 ATX’ 등 SUV(스포츠유틸리티차량) 특화 제품을 출시했다.

신규 영업 거점을 통한 해외시장 확대도 진행형이다. 최근 스페인과 폴란드에 이어 올해는 남동유럽, 중남미, 중동 지역에 신규 거점을 설립할 계획이다. 타이어 수요가 증가하고 있는 지역에서 시장 동향을 면밀히 파악하고 경쟁력 확보를 위한 전략적 투자의 일환으로, 향후 현지 매출 성장의 핵심 거점으로 활용될 예정이다.

아울러 넥센타이어는 국내 업계 최초로 ‘하이 다이나믹 드라이빙 시뮬레이터’를 도입, 연구개발(R&D) 경쟁력을 강화하는 한편 물리적 시제품 제작과 주행 테스트 단계를 줄여 개발 효율성 향상과 탄소배출 감축을 동시에 추진하고 있다. 아울러 지난 9월 온실가스 감축목표에 대해 글로벌 탄소중립 연합기구인 SBTi의 단기 목표 승인을 획득했따.

넥센타이어 관계자는 “3분기 관세비용 반영에도 불구하고 매출과 수익성 측면에서의 선전은 대외 불확실성에 대한 당사의 대응전략이 긍정적으로 성과를 내고 있다는 의미”라며 “제품 포트폴리오 다변화와 글로벌 공급 물량의 생산지 최적화를 통해 외형 성장과 수익성 개선을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.