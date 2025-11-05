英 최대 장애인 리스차량 운영사 전동화 전환 공감…협업 본격화

기아가 영국 최대 규모의 장애인 대상 리스 차량 운영사인 ‘모타빌리티’와 협력을 본격화한다고 5일 밝혔다.

기아는 3일 서울 서초구 기아 사옥에서 송호성 기아 사장, 김상대 PBV비즈니스사업부장과 모타빌리티의 앤드류 밀러 최고경영자(CEO) 등 주요 관계자가 참석한 가운데 영국 내 PBV(목적기반차량) 보급 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

86만명의 고객을 보유한 모타빌리티는 약 3만5000대의 WAV(휠체어 탑승 가능 차량) 및 약 9만4000대의 전기차(EV) 등을 보유 중이다. 이와 함께 휠체어 탑승이 가능한 전기차 콘셉트 모델 ‘eVITA’를 개발하는 등 장애인 이동권 향상을 위한 다양한 활동을 펼치고 있다.

이번 MOU는 모든 고객의 이동 편의 향상 및 자동차 산업의 전동화 전환 방향성에 대한 공감대를 가진 양사가 ‘PV5 WAV’를 비롯한 기아의 다양한 PBV 라인업을 활용해 글로벌 시장에서 대두되는 이동약자용 모빌리티의 전동화 전환 요구에 선제적으로 대응하겠다는 데 뜻을 모으면서 성사됐다.

기아는 모타빌리티에 PV5 기본형 및 PV5 WAV 모델을 공급하고, 모타빌리티는 2026년부터 영국 현지에서 해당 차량들을 활용한 서비스를 선보일 계획이다.

PV5 WAV는 이동약자에게 보다 나은 이동의 자유를 제공하기 위한 기아의 의지가 반영된 차량으로 평가된다. 휠체어 탑승자뿐 아니라 가족, 간병인, 운전자 등 모든 이용자에게 친화적인 유니버설 디자인 콘셉트를 비롯해 휠체어 탑승자의 편의성을 고려한 측면 승하차 방식, 휠체어 벨트 고정 시스템 등이 적용됐다.

아울러 PV5 WAV는 PV5를 양산 중인 PBV 전용공장 ‘화성 EVO Plant’에서 생산될 예정이며, 기아는 PV5 WAV 모델을 시장에 선보임으로써 전동화 시대에 포용적 이동성을 실현하는 첫 걸음을 내딛을 계획이다.

송호성 사장은 “PV5 WAV는 교통약자의 이동권 향상과 편의 증진에 기여할 수 있는, 기아 PBV 기술의 잠재력을 가장 잘 보여주는 사례”라며 “이번 MOU 체결은 모두가 지속 가능한 모빌리티의 혜택을 누릴 수 있는 미래를 선도하겠다는 기아의 의지를 보여주는 것”이라고 밝혔다.

또 이번 업무협약을 계기로 기아는 전동화 WAV 개발 리더십을 확보하고, 모타빌리티는 중·장기적 전동화 전환 목표 설정 및 추가적인 고객 가치 창출이 가능할 것으로 기대된다.

협업 과정에서 양사는 PBV 라인업별 WAV 개발 협력을 진행해나갈 예정이며, 그 외에도 ▷고객의 충전 비용 부담 완화를 위한 스마트 충전 솔루션 개발 및 ▷V2H(전기차를 가정의 전력원으로 사용하는 기술) ▷V2G(전기차와 전력망을 연결해 전력을 양방향으로 주고받는 기술) 등 차세대 에너지 관리 기술 분야에서도 협업을 이어 나갈 계획이다.

이 밖에도 양사는 WAV 시장과 관련된 각종 정보를 수집해 향후 출시 예정인 기아의 대형 PBV PV7의 WAV 컨버전 모델 개발에 활용할 예정이다.

한편, 기아는 ‘지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더’라는 비전에 따라 이동약자에게 여행을 위한 기회를 제공하는 사회공헌 사업 ‘초록여행’ 등 이동권 향상을 위한 다양한 활동을 펼치고 있다. 양대근 기자