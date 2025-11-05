[헤럴드경제=장연주 기자] 한국 인기 관광지로 외국인들의 방문율이 높은 서울 광장시장이 바가지, 불친절 논란에 휩싸였다. 가격을 마음대로 올리는가 하면, 외국인 손님에게 버럭 욕을 하는 등 너무 망신스럽다는 지적이 나왔다.

5일 유튜브에 따르면, 구독자 148만명의 먹방 유튜버 ‘이상한 과자가게’는 전날 “이러면 광장시장 다신 안가게 될 것 같아요”라는 영상을 올렸다.

그는 “이번에 광장시장 가서 노점을 다섯 군데를 갔는데, 네 군데에서 불친절을 경험하고 왔다”고 털어놨다.

해당 유튜버는 “칼국수를 먹으러 갔는데 저의 바로 다음 손님 칼국수에 누가 봐도 오해할 수밖에 없게 생긴 김가루랑 고명이 덕지덕지 붙은 불은 면을 면 삶을 때 섞으시더라”고 지적했다.

그런 다음 순대를 먹으러 갔는데 가격표에는 ‘큰 순대’가 8000원이라고 적혀 있었다. 그런데 상인은 1만원을 내라고 요구했다고 토로했다.

유튜버가 “여기 8000원이라고 써 있는데 왜 1만원이냐”고 묻자 상인은 “고기랑 섞었잖아, 내가” 라고 답했다.

이에 그는 “고기를 넣어달 라고 미리 물어본 적도 없었다”며 “주변에서 쳐다보길래 그쯤에서 멈췄다”고 말했다.

유튜버는 또 “이날 상인분들이 외국 손님들한테 갑자기 버럭하는 걸 여러 번 봤다”며 “BTS나 케이팝데몬헌터스 등으로 한껏 기대에 부풀어서 한국에 놀러 왔을 텐데 참 안타까웠다”고 말했다.

유튜버는 “솔직히 시장이 활성화돼야 한다고 말하면서도 막상 이래 버리면 누가 시장을 가겠나”며 “분명히 말할 수 있는 건 전통시장들이라고 다 이러진 않는다”고 지적했다.

그는 이어 해당 영상을 올린 이유에 대해 “이런 모습을 광장시장의 고질적인 문제라고 생각했다”며 “아무리 외국인이나 관광객 등 일회성 손님이 많다고 해도 이런 식으로 하면 너무 망신스럽다”고 말했다.

해당 영상은 조회수 약 200만회, 댓글 3700여개가 달리면서 호응을 얻고 있다.

한편, 광장시장은 앞서 포장마차 골목의 전집에서 바가지를 당했다는 영상이 확산하며 논란이 된 바 있다. 이에 서울시는 메뉴판 가격 옆에 정량을 표시하는 ‘정량 표시제’와 상시로 시장을 방문해 바가지와 불친절을 감시하는 ‘미스터리 쇼퍼’ 등을 도입하는 등 대책 마련에 나섰다.