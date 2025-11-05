콜라겐 생성 피부 탄력 도움

[헤럴드경제=정석준 기자] 삼양사가 운영하는 뷰티 브랜드 메디앤서는 슬로우에이징 뷰티 트렌드를 겨냥한 ‘레티노이드 리프트실 세럼’을 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 신제품은 노화를 자연스럽게 받아들이며 건강한 아름다움을 추구하는 슬로우에이징(저속 노화) 트렌드를 겨냥한 ‘메디앤서 레티노이드 리프트실 마스크팩’과 동일한 라인의 두 번째 제품이다. 콜라겐 생성과 피부 탄력에 도움을 주는 성분들이 함유됐다.

메인 성분은 HPR(Hydroxypinacolone Retinoate)이다. 레티놀과 동일하게 콜라겐 생성을 촉진하고 분해를 억제하는 효과를 낸다. 피부 건조, 가려움증 등 부작용은 최소화했다. 레티놀보다 자극이 적고 지속시간이 길어 차세대 레티노이드로 평가받는다.

레티놀과 유사한 효능의 식물 유래 성분 ‘바쿠치올’과 프랑스 화장품 원료업체 ‘세더마’가 개발한 ‘매트릭실 3000’도 적용했다. 특히 매트릭실 3000은 생체 내 신호 전달과 회복 메커니즘을 조절하는 펩타이드 원료로 만들었다. 피부의 구조적 지지체인 진피층을 재구성해 주름 감소와 탄력 향상에 도움을 준다.

이 외에도 시술용 리프팅 실에 쓰이는 생분해성 고분자 소재 ‘PLA(Polylactic Acid)’를 함유해 피부 볼륨과 탄력 케어 효과를 높였다. 삼양바이오팜과 공동 개발한 TDS(Transdermal Delivery System) 특허 기술도 적용해 제품에 함유된 유효성분을 피부 깊숙한 곳까지 효과적으로 전달한다.

레티노이드 리프트실 세럼의 효과는 인체적용시험에서도 확인됐다. 사용 전과 제품 사용 후 2주가 지난 시점에서 피부 상태를 비교한 결과 눈밑 볼륨 26.76% 개선, 모공 부피 29.04% 감소, 미간 주름 16.74% 완화 등 유의적인 효과가 나타났다.

박성수 삼양사 H&B사업PU장은 “이번 신제품은 슬로우에이징에 특화된 제품으로, 주름과 피부 탄력 개선에 효과적인 성분들을 집약해 만들었다”며 “앞으로도 업계 트렌드에 기민하게 대응해 소비자 니즈를 충족하는 양질의 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.