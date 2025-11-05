한경협, 서울·경기·인천 베이비부머 조사 충청권 희망…시간제 관리·사무직 선호 “임대주택 등 안정적 주거시설 제공해야”

[헤럴드경제=김현일 기자] 수도권에 거주하는 베이비부머(1955~74년생) 10명 중 7명(73.0%)은 비수도권 지역의 중소기업에 취업 기회가 주어지면 귀촌 의향이 있는 것으로 조사됐다. 특히, 남성은 그 비율이 79.9%에 달하는 것으로 나타났다.

한국경제인협회(한경협)는 여론조사 기관 모노리서치에 의뢰해 서울·경기·인천의 베이비부머를 대상으로 실시한 조사 결과(500명 응답) 이같이 나타났다고 4일 밝혔다.

귀촌 의향이 있는 베이비부머(365명)들은 귀촌 희망이유로 ▷건강한 생활 유지(24.6%) ▷여유로운 생활·휴식(22.9%) ▷자연 친화적 환경(20.7%) ▷주거비·생활비 절감(15.6%) 등을 꼽았다.

이들은 귀촌 희망지역으로 ▷충청권(32.9%) ▷강원권(27.4%) ▷호남권(15.9%) ▷영남권(10.4%) 순으로 응답했다.

선호 직무는 관리·사무직(30.7%)이 가장 높았고 ▷서비스·판매직(20.7%) ▷농림어업 종사자(15.9%) ▷생산·제조직(14.8%)이 뒤를 이었다.

선호하는 근무형태는 ▷시간제(47.7%) ▷둘 다 가능(42.7%) ▷전일제(9.6%) 순으로 나타나 신체적 부담 등의 이유로 시간제 근무를 희망하는 비율이 전일제 근무보다 월등히 높았다.

희망하는 최소 월 임금은 ▷200만원 이상 250만원 미만(32.6%) ▷150만원 이상 200만원 미만(30.7%) ▷250만원 이상 300만원 미만(26.8%) 등의 순으로 나타났다. 평균값은 227만원이었다.

한경협은 은퇴를 앞둔 수도권 베이비붐 세대의 지역 중소기업 취업과 귀촌 활성화를 통해 ▷수도권 베이비부머 ▷지역 중소도시 ▷지역 중소기업이 상생하는 ‘3자 연합’ 협력 구조를 제안했다.

수도권 베이비부머의 10명 중 8명(79.0%)은 ‘3자 연합’ 모델이 실현되면 귀촌 의향이 있다고 응답했다. 이는 지역 중소기업 취업에 따른 귀촌 의향(73.0%)보다 높은 수치다. ‘3자 연합’ 모델이 수도권 베이비부머의 귀촌을 촉진하는 효과적인 대안이 될 수 있음을 의미한다.

‘3자 연합’ 모델의 기대효과에 대해 ▷수도권 집중 완화 및 균형발전(24.8%) ▷베이비부머의 안정적 일자리·소득 확보(18.6%) ▷지역사회 인구 유입 및 공동체 활성화(13.9%) ▷지역 중소기업의 인력난 해소(13.2%) 등의 순으로 응답했다.

수도권 베이비부머들은 ‘3자 연합’ 모델의 활성화를 위한 정책과제로 ‘임대주택 등 안정적 주거시설 제공(22.6%)’을 가장 많이 꼽았다. 이어 ▷지역 중소기업 및 안정된 일자리 제공(18.6%) ▷지역의료·복지 서비스 강화(공동 12.0%) ▷귀촌자 대상 정착 자금 등 맞춤형 금융 지원(공동 12.0%) 등의 순이었다

한편, 귀촌 의향이 없는 베이비부머(135명)들은 그 이유로 생활 인프라 부족(의료·교육·문화 등)을 가장 많이 꼽아 베이비부머의 귀촌을 장려하려면 수도권에 비해 부족한 비수도권의 생활 인프라 개선이 필요한 것으로 나타났다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “수도권 집중 현상과 내수 위축으로 지역경제의 어려움이 심화되고 있다”며 “은퇴를 앞둔 수도권 베이비붐 세대의 고향을 중심으로 한 귀촌과 지역 내 재취업을 유도한다면 수도권 집중 완화는 물론 지역경제와 내수 활성화에 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다.