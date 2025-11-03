삼성SDI, 글로벌 전기차 제조사와 ESS용 배터리 공급 추진 업계에서는 테슬라와 조단위 수주 점쳐져 삼성SDI 현대화 전략, 테슬라 ‘탈중국화’ 맞물려

[헤럴드경제=서재근 기자] 삼성SDI가 글로벌 시장에서 ‘조 단위’ ESS(에너지저장장치)용 배터리 공급을 추진한다.

3일 업계에 따르면 삼성SDI는 글로벌 전기차 제조사와 ESS용 배터리 계약을 논의 중이다. 업계에서는 수주 계약 상대로 북미 최대 전기차 제조사인 테슬라가 유력한 것으로 내다보고 있다. 계약 규모는 10GWh(기가와트시) 안팎으로, 1조원 이상이 될 것으로 점쳐진다.

한 업계 관계자는 “테슬라는 올해 1분기 실적발표 당시 중국에서 공급받고 있는 ESS용 LFP 배터리 셀과 관련해 ‘탈(脫)중국화’를 선언한 바 있다”며 “특히, 미중 간 무역갈등이 아직 해소되지 않은 상황인 만큼 향후에도 테슬라가 LG에너지솔루션에 이어 삼성SDI 등 기술력을 갖춘 한국 기업으로 눈을 돌릴 가능성도 충분하다”고 말했다.

만일 삼성SDI가 테슬라와 계약을 성사시키면, 미국 인디애나주에 건설한 스텔란티스와의 합작 공장인 스타플러스 에너지(SPE) 일부 라인을 ESS용 배터리 생산 라인으로 전환하는 방식으로 공급 물량을 확보할 것으로 예상된다.

삼성SDI는 앞서 지난달 실적 발표 당시 “올해 4분기 가동을 목표로 ESS용 LFP(리튬인산철) 배터리 라인 전환을 준비하고 있다”고 밝힌 바 있다. 미국 현지 생산 체제를 구축, 내년 말경 현지 ESS용 배터리 생산능력을 연간 30GWh 수준으로 확대해 ESS 대응 경쟁력을 제고하겠다는 구상이다.

삼성SDI 관계자는 “아직 계약과 관련해 확정된 사항은 없다”고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 앞서 지난 7월 글로벌 기업과 오는 2027년8월 1일부터 3년간 5조9442억원 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 맺었다고 공시했다. LG에너지솔루션은 계약상 ‘경영상 비밀유지’ 조항을 이유로 구체적인 계약 내용에 관해 “확인해 줄 수 있는 내용이 없다”고 밝혔지만, 업계에서는 테슬라가 유력한 것으로 추정하고 있다.