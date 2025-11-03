“보이지 않는 ‘꼼수 인상’으로 신뢰 잃어”

[헤럴드경제=양영경 기자] 외식업계의 ‘슈링크플레이션’ 논란이 확산하자 정부가 제동에 나섰다.

농림축산식품부는 김정욱 농업혁신정책실장이 3일 관계부처와 함께 외식업체 간담회를 열고 ‘슈링크플레이션 근절과 외식물가 안정 방안’을 논의했다고 밝혔다.

김정욱 농림축산식품부 농업혁신정책실장이 3일 관계부처와 함께 외식업체 간담회를 열고 ‘슈링크플레이션 근절과 외식물가 안정 방안’을 논의했다. [농림축산식품부 제공]
공정거래위원회와 식품의약품안전처는 최근 논란이 된 슈링크플레이션 문제와 관련해 이달 말 구체적인 근절 대책을 마련해 시행할 계획이라고 밝혔다.

슈링크플레이션 논란은 교촌치킨 사례에서 불거졌다. 교촌치킨은 지난 9월 닭다리살만 사용하던 순살 메뉴에 닭가슴살을 섞고, 총중량을 약 30% 줄여 사실상 가격을 인상했다는 비판을 받았다. 이후 송종화 대표이사가 국정감사에 출석한 뒤에서야 순살 메뉴를 원래대로 복구하겠다고 발표했다.

김 실장은 “슈링크플레이션 등 보이지 않는 ‘꼼수 인상’으로 소비자의 신뢰를 잃는 일이 반복되지 않도록 해달라”면서 “합리적 가격정책과 투명한 정보제공에 적극 동참해 달라”라고 강조했다.

이어 “무리한 가격 인상은 민생 부담을 가중하고 외식 경기 침체를 초래할 수 있다”면서 외식업계에 내수 회복과 민생 안정을 위한 정부의 물가안정 노력에 동참해달라고 요청했다.

간담회에는 기획재정부, 공정거래위원회, 식품의약품안전처 등 관계부처를 비롯해 BBQ, bhc, 교촌치킨, 스타벅스, 투썸플레이스, 맘스터치, 노브랜드버거, 얌샘김밥, 청년다방, 동대문엽기떡볶이, 신전떡볶이 등 주요 외식기업과 한국외식산업협회, 한국외식업중앙회, 한국프랜차이즈산업협회 관계자들이 참석했다.

업계는 이날 외식 물가 안정을 위해 주요 식자재에 대한 할당관세 적용과 공공배달앱 지원 확대 등을 정부에 건의했다.


