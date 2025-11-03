“보이지 않는 ‘꼼수 인상’으로 신뢰 잃어”

[헤럴드경제=양영경 기자] 외식업계의 ‘슈링크플레이션’ 논란이 확산하자 정부가 제동에 나섰다.

농림축산식품부는 김정욱 농업혁신정책실장이 3일 관계부처와 함께 외식업체 간담회를 열고 ‘슈링크플레이션 근절과 외식물가 안정 방안’을 논의했다고 밝혔다.

공정거래위원회와 식품의약품안전처는 최근 논란이 된 슈링크플레이션 문제와 관련해 이달 말 구체적인 근절 대책을 마련해 시행할 계획이라고 밝혔다.

슈링크플레이션 논란은 교촌치킨 사례에서 불거졌다. 교촌치킨은 지난 9월 닭다리살만 사용하던 순살 메뉴에 닭가슴살을 섞고, 총중량을 약 30% 줄여 사실상 가격을 인상했다는 비판을 받았다. 이후 송종화 대표이사가 국정감사에 출석한 뒤에서야 순살 메뉴를 원래대로 복구하겠다고 발표했다.

김 실장은 “슈링크플레이션 등 보이지 않는 ‘꼼수 인상’으로 소비자의 신뢰를 잃는 일이 반복되지 않도록 해달라”면서 “합리적 가격정책과 투명한 정보제공에 적극 동참해 달라”라고 강조했다.

이어 “무리한 가격 인상은 민생 부담을 가중하고 외식 경기 침체를 초래할 수 있다”면서 외식업계에 내수 회복과 민생 안정을 위한 정부의 물가안정 노력에 동참해달라고 요청했다.

간담회에는 기획재정부, 공정거래위원회, 식품의약품안전처 등 관계부처를 비롯해 BBQ, bhc, 교촌치킨, 스타벅스, 투썸플레이스, 맘스터치, 노브랜드버거, 얌샘김밥, 청년다방, 동대문엽기떡볶이, 신전떡볶이 등 주요 외식기업과 한국외식산업협회, 한국외식업중앙회, 한국프랜차이즈산업협회 관계자들이 참석했다.

업계는 이날 외식 물가 안정을 위해 주요 식자재에 대한 할당관세 적용과 공공배달앱 지원 확대 등을 정부에 건의했다.