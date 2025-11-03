‘여자만’ 예타 통과시 생태 허브도시 완성

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전라남도 순천시와 보성군이 공동 추진한 여자만(灣) 국가해양생태공원조성사업이 기재부 예비 타당성 조사 대상 사업에 선정됐다.

이번 사업은 순천만과 여자만 일대를 연계해 해양 생물 보전과 생태관광 기능을 갖춘 국가 해양생태 거점공원을 조성하는 생태 사업이다.

내년 ‘예타’ 통과 후 2027년부터 2031년까지 총 1697억 원(국비 1174억 원, 도비 174억 원, 시·군비 349억 원)이 투입될 예정이다.

사업이 순조롭게 진행될 경우, 순천은 국내 1호 순천만국가정원을 비롯해 여자만 해양 정원 밸트까지 품게 돼 전국 최고의 생태도시임이 재확인된다.

사업 대상지는 세계자연유산으로 등재된 순천만갯벌과 보성 벌교갯벌을 포함하는 광역 해역으로 세계유산 연계형 해양생태공원으로 조성된다.

주요 시설로는 ▲블루카본 생태정원 ▲흑두루미 보호관 ▲갯벌보전역사관 ▲생태관찰네트워크 ▲갯노을 뱃길 등으로 구성되며 시민과 관광객이 함께 해양생태의 가치와 기후변화 대응의 중요성을 체험할 수 있는 공간으로 조성될 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 순천만~여자만~보성을 잇는 해양생태 관광띠를 구축하고 지역경제 활성화와 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대된다.

순천시청 윤종익 해양수산과장은 “여자만은 대한민국 해양생태의 심장부이자 순천만 생태가 확장되는 공간”이라며 “예타 대상사업 선정은 전남도와 순천시가 함께 추진해 온 결실로 세계적 해양생태도시로 나아가는 중요한 전환점이 될 것”이라고 강조했다.