HD한조해 영업이익 164%, HD건기 96.7% 성장 HD현오뱅 흑자전환…영업이익 1912억원

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대가 올해 3분기 영업이익 1조7204억원을 기록, 전년 대비 294.5% 성장했다고 3일 밝혔다. 조선과 전력기기 중심으로 견조한 실적이 계속되고 정유 부문도 흑자 전환한 결과다. 같은 기간 매출은 9.8% 늘어난 18조2243억원을 달성했다.

조선 관련 계열사는 글로벌 시장 호조에 힘입어 견조한 실적을 기록했다. HD한국조선해양은 고부가가치 선박 매출 증가 등 영향으로 매출은 21.4% 늘어난 7조5815억원, 영업이익은 164.5% 늘어난 1조538억원을 기록했다. HD현대마린솔루션도 주력인 애프터마켓(AM)과 디지털솔루션 사업 호조세로 매출은 11.3% 늘어난 5132억원, 영업이익은 12.2% 늘어난 936억원을 올렸다.

건설기계 부문도 글로벌 시장 수요가 회복되고, 신흥 및 광산 시장 수요도 늘며 실적이 개선됐다. 매출은 2조526억원으로 15.8% 늘었으며 영업이익도 96.7% 증가한 1432억원을 기록했다.

HD현대오일뱅크의 경우 글로벌 석유화학 산업은 부진했지만 정제마진 상승으로 큰 폭의 실적 개선을 이뤘다. 매출 7조3285억원, 영업이익은 1912억원으로 흑자전환했다.

HD현대일렉트릭은 인공지능(AI) 산업 성장에 따른 해외 변압기 판매 및 국내 고압차단기 매출 성장이 계속됐다. 특히 고부가가치 프로젝트들이 3분기 실적에 반영되면서 지난해 4분기 이후 연속 성장해 영업이익 2471억원을 기록했다

HD현대 관계자는 “조선 및 전력기기 부문의 실적 호조 속에서 정유·건설기계 부문이 턴어라운드에 성공하며 3분기 실적 개선에 기여했다”며 “친환경 기술 개발과 생산 효율 극대화를 통해 안정적인 실적 흐름을 이어나갈 것”이라고 말했다.