[헤럴드경제=양대근 기자] 현대엘리베이터가 ‘제24회 대한민국 안전대상’ 시상식에서 국무총리상을 수상했다고 3일 밝혔다.

이날 서울 중구 한국프레스센터에서 소방청 주최 대한민국 안전대상 시상식이 열렸다. 행사에는 수상기업과 정부관계자 등 200여 명이 참석했다. 올해로 24회째를 맞은 대한민국 안전대상은 국내 최고 권위의 안전분야 시상식으로 안전한 기업문화 정착에 이바지한 기업과 개인, 단체 등을 선정해 시상한다.

현대엘리베이터는 소방 안전관리 능력과 체계적인 소방 프로세스 구축 등에서 높은 평가를 받았다.

현대엘리베이터는 상생협력 프로그램을 상시 운영하며 협력사를 대상으로 안전분야 훈련과 컨설팅, 안전용품 등을 지원한다. 특히 산업안전 플랫폼과 방재시설 등에 AI(인공지능), IoT(사물인터넷) 등 스마트시스템을 적극 활용하고 있다. CCTV와 연동해 위험 상황을 미리 파악할 수 있는 ‘AI 비전 플랫폼’, 근로자의 고소작업 위험을 줄이기 위한 ‘소방시설 유지관리용 드론’, IoT 기술이 적용된 스마트 안전보호구 등을 도입, 활용하며 산업재해율을 꾸준히 줄여나가고 있다.

현대엘리베이터 관계자는 “안전한 근로환경 조성은 최고의 품질과 최상의 서비스 제공을 위한 기본 전제”라며 “지속가능한 성장을 위해 안전한 기업, 안전한 사회를 만드는데 더욱 매진해 나가겠다”고 말했다.

한편, 현대엘리베이터는 안전관련한 다양한 인증을 갖고 있다. 지난 2020년 국제표준인 ISO45001(안전보건경영시스템)을 획득한 데 이어 지난해 업계 최초로 한국안전인증원으로부터 ‘공간안전인증’을 취득했다. 또 소방안전원이 주관하는 소방안전관리분야 최우수상을 받는 등 안전 경영에 전사적인 노력을 기하고 있다.