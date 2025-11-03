내수 3810대·수출 3391대 판매 전체 판매 차량 3대 중 2대 ‘하이브리드’ 모델

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 지난 10월 한 달 동안 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 42.2% 줄어든 7201대(내수 3810대, 수출 3391대)를 판매했다고 3일 밝혔다.

지난달 국내외 시장에서 판매한 르노코리아의 하이브리드 모델은 총 4767대로 3대 중 2대의 비중을 차지했다.

지난달 국내 시장에서 베스트셀링 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘그랑 콜레오스’는 2934대가 판매되며 르노코리아의 내수 실적을 견인했다. 그랑 콜레오스의 10월 판매 실적 중 하이브리드 E-Tech 모델은 2578대로 87.9%를 차지했다.

아울러 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech는 지난해 9월 첫 출시 이래 지난달까지 누적 5만1550대로 5만 대 판매 고지를 넘어섰다.

이 외에도 모델별 내수 판매량을 살펴보면, 쿠페형 SUV ‘아르카나’ 447대, 스테디셀러 SUV ‘QM6’ 391대, 순수 전기차 ‘세닉 E-Tech 100% 일렉트릭’ 22대, 중형 세단 ‘SM6’ 는 16대가 팔렸다.

지난달 수출은 아르카나 2245대, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 1146대 등 총 3391대가 선적을 마쳤다.

지난달 수출 실적 역시 하이브리드 모델이 다수를 차지했다. 하이브리드 모델의 수출은 아르카나 1072대, 그랑 콜레오스는 1023대로 지난달 수출 물량의 약 62%인 2095대로 집계됐다.