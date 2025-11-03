에스제이듀코, 첫번째 편집숍 오픈 한정판 컬렉션·VIP 라운지도 운영

[헤럴드경제=전새날 기자] 국내 패션기업 에스제이듀코가 3일 서울 논현동 본사 사옥 1층에 프렌치 럭셔리 편집숍 ‘메종 에스제이 149’를 열었다. 에스제이듀코가 전개하는 다양한 프렌치 브랜드를 한 공간에서 만나볼 수 있는 첫 번째 프리미엄 편집숍이다.

매장에서는 ‘에스.티. 듀퐁 파리’, ‘쟈딕앤볼테르’, ‘이브 살로몬’, ‘브로이어’, ‘에스.티.듀퐁 클래식’ 등 브랜드 상품을 만나볼 수 있다. 이날 방문한 매장은 여성복을 비롯해 남성복, 잡화류까지 다양한 상품이 진열돼 있었다. 퍼, 밍크 등 고품질의 소재가 돋보이는 럭셔리 아우터부터 디테일이 두드러지는 가방까지 고급스러움을 강조하는 브랜드 정체성이 한눈에 들어왔다.

편집숍에서는 패션 소비를 주도하는 여성을 공략한 브랜드 제품 비중이 더 높다. 중장기적으로는 남성 고객을 겨냥한다. 궁극적으로는 여성과 남성을 아우르는 유니섹스 제품까지 다양하게 선보일 계획이다.

브랜드가 지향하는 럭셔리 감성과 프라이빗한 쇼핑 경험을 직접 체험할 수 있는 공간으로 기획했다. 매장 단독으로 선보이는 한정판 컬렉션과 VIP 라운지가 대표적이다. 고객 개개인에게 맞춤형 서비스를 제공해 차별화를 꾀하겠다는 전략이다.

김선기 에스제이듀코 대표는 기자들과 만나 “편집숍을 통해 소비자들에게 브랜드를 소개하고 알릴 기회를 만들려고 한다”라며 “추가적인 매출도 기대하고 있다”라고 설명했다. 그러면서 “백화점이나 로드숍에도 수입 편집숍은 많지만 80% 이상이 동일한 상품을 판매하고 있다”라며 “메종 에스제이 149는 시간이 지나도 유행에 흔들리지 않는 고품질의 상품을 선별해 보여주는 것이 목표”라고 강조했다.

이어 “향후 특정 브랜드의 쇼케이스나 팝업을 여는 방식도 고려하고 있다”라며 “패션 전문 기업이지만 더 넓은 카테고리를 선보일 수 있도록 할 것”이라고 부연했다.

한편 이 회사는 1993년 프랑스 남성 명품 브랜드 ‘에스.티. 듀퐁’의 한국 공식 수입원으로 설립한 이후, ‘쟈딕앤볼테르’, ‘이브 살로몬’, ‘브로이어’ 프랑스 고급 브랜드를 성공적으로 국내에 안착시키며 꾸준한 성장을 이어왔다. 현재 남성복, 여성복, 잡화 등 다양한 분야에서 수입·제조·유통·판매 전 과정을 아우르고 있는 패션 전문 기업이다.

김선기 대표는 “메종 에스제이 149는 고객 개개인에게 진정성 있는 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획한 공간”이라며 “엄선된 브랜드와 세심한 서비스를 통해 차별화된 럭셔리 쇼핑 경험을 선사할 것”이라고 했다.