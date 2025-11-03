국내서 4만1대 판매, 전년 대비 13.1% 감소 해서 22만3014대 판매, 전년 대비 2.1% 증가 스포티지, 4만7341대로 최다 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 지난달 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 0.5% 감소한 26만3904대(도매 판매 기준)를 판매했다고 3일 밝혔다.

차종별 실적은 스포티지가 4만7341대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며 셀토스가 2만5406대, 쏘렌토가 2만1824대로 뒤를 이었다.

기아는 지난달 국내에서 전년 동월 대비 13.1% 감소한 4만1대를 판매했다. 같은 기간 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 6788대가 판매됐다.

승용은 레이 3382대, K5 3045대, K8 2129대 등 모두 1만1319대가 팔렸다.

RV(레저용 차량)는 쏘렌토를 비롯해 카니발 4515대, 스포티지 4055대, 셀토스 3365대, EV3 1423대 등 총 2만3926대가 판매됐다.

상용은 봉고Ⅲ가 2847대 팔리는 등 총 4756대가 판매됐다.

기아의 2025년 10월 해외 판매는 전년 동월 대비 2.1% 늘어난 22만3014대를 기록했다.

차종별로는 스포티지가 가장 많은 4만3286대가 팔렸고, 셀토스가 2만2041대, 쏘넷이 2만1162대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 343대, 해외에서 546대 등 총 889대를 판매했다.

기아 관계자는 “10월 추석 연휴로 인한 영업일 감소로 국내 시장 판매가 줄었지만 해외 시장은 판매 성장세를 지속하고 있다“며 ”앞으로 SUV(스포츠유틸리티차량) 하이브리드 모델과 전용 전기차 라인업 등 친환경차를 앞세워 판매 모멘텀을 이어 나갈 것”이라고 말했다.