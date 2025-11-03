[헤럴드경제=장연주 기자] 삼성물산 건설부문은 서울의 부촌 반포동에 들어설 ‘반포 래미안 트리니원’의 견본주택을 7일 열며 본격 분양에 나선다고 3일 밝혔다. 분양가는 전용 84㎡는 27억원대로, 시세 대비 30억원의 차익이 기대된다. 하지만 대출이 2억원으로 제한되는데다 계약금 낼 돈을 현금으로 갖고 있어야 해 현금부자들 만의 잔치가 될 것으로 예상된다.

반포 래미안 트리니원은 서울 서초구 반포동 1109번지 일원에서 지하 3층~지상 최고 35층, 총 17개동, 2091가구 규모로 지어지는 대단지 아파트다. 이 중 전용면적 59~84㎡, 총 506가구가 일반분양 물량으로 공급된다.

일반분양 가구 수는 ▶59㎡A 223가구 ▶59㎡B 129가구 ▶59㎡C 26가구 ▶59㎡D 78가구 ▶84㎡A 14가구 ▶84㎡B 29가구 ▶84㎡C 7가구 등이다.

분양가상한제가 적용되는 단지로, 분양가는 주변 시세 대비 약 50~60% 수준으로 책정됐다.

전용 59㎡는 20억원대, 전용 84㎡는 27억원대다.

인근 2016년 준공된 ‘아크로리버파크’ 전용 84㎡가 지난 9월 56억원에 거래된 만큼 , 전용 84㎡에 당첨되면 30억원에 달하는 시세차익을 볼 것으로 기대된다.

반포 래미안 트리니원이 들어서는 반포동은 서울에서도 손꼽히는 부촌으로, 입지 경쟁력이 매우 뛰어나다. 지하철 9호선 구반포역이 단지의 지하와 직결된 초역세권 입지에 올림픽대로와 동작대교, 반포대로 등 주요 간선도로 이용이 편리하다.

단지 인근에는 반포초, 반포중, 세화고, 세화여중·고 등 명문 학군이 밀집해 있으며, 국립중앙도서관도 가까워 자녀 교육을 고려한 수요자들의 관심이 높다.

이 밖에 신세계백화점 강남점, 롯데마트 서초점 등의 대형 쇼핑시설이 인접해 있으며, 서래마을 카페거리, 센트럴시티 등 문화·여가 시설도 근거리에서 누릴 수 있다. 가톨릭대학교 서울성모병원, 중앙대학교병원 등 대형 의료시설도 주변에 위치해 있다. 반포한강공원, 신반포공원, 반포천, 반포종합운동장과도 가깝다.

하지만 이 단지 전용 84㎡를 분양받아 실입주하려면 현금 25억원 이상이 필요하다.

정부는 10월15일 이후 입주자 모집 공고를 낸 곳의 분양가가 25억원을 초과하면 잔금대출의 한도를 2억원으로 축소하기로 했다.

여기에다 초기 계약금을 분양가의 20%로 가정하면, 전용 59㎡는 약 4억원, 전용 84㎡는 약 5억4000만원을 계약금으로 낼 수 있어야 한다. 더욱이 11월11일 1순위 청약에 이어 11월19일 당첨자 발표, 계약은 12월1~4일 이뤄지는 만큼 당장 계약금으로 낼 현금 4~5억원을 갖고 있어야 청약이 가능할 것으로 보인다.

한편, ‘반포 래미안 트리니원’은 오는 10일 특별공급을 시작으로 11일 해당지역 1순위, 12일 기타지역 1순위, 13일 2순위 청약을 진행한다. 2026년 8월 입주 예정.