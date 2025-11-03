국내 5만3,822대 판매, 전년 대비 17.1% 감소 해외서 29만7931대 판매, 전년 대비 4.8% 감소 “추석 연휴로 인한 영업일 감소 영향”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 지난 10월 전 세계 시장에서 전년 동월 대비 6.9% 줄어든 총 35만1753대를 판매했다고 3일 밝혔다.

국내 시장에서는 전년 동월 대비 17.1% 감소한 5만3822대를 판매했다.

세단은 그랜저 5074대, 쏘나타 4603대, 아반떼 6014대 등 모두 1만6058대를 팔았다.

RV(레저용 차량)은 팰리세이드 3829대, 싼타페 4861대, 투싼 3909대, 코나 2951대, 캐스퍼 1482대 등 총 2만10대가 판매됐다.

포터는 3979대, 스타리아는 2420대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2096대 팔렸다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2991대, GV80 2850대, GV70 2512대 등 총 9,060대가 판매됐다.

현대차는 지난달 해외 시장에서 전년 동월보다 4.8% 줄어든 29만7931대를 판매했다.

현대차 관계자는 “지난달은 추석 연휴로 인한 영업일 감소로 판매실적이 감소했다”며 “친환경차 판매 비중을 확대하고 하이브리드 라인업 강화 등 최적의 판매 전략을 통해 판매 확대를 이어나갈 계획”이라고 말했다.