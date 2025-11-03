당국 강경 대응에 현지 여론 긍정적…유가족은 반발 브라질 갱단 소탕작전…AK-47 등 군용무기 대량압수

[헤럴드경제=정목희 기자] 최소 121명의 사망자를 낸 브라질 리우데자네이루주(州) 갱단 소탕작전 현장에서 34억 원 규모의 무기가 압수됐다고 현지 당국이 1일(현지시간) 밝혔다.

리우데자네이루 주정부는 보도자료에서 “지난주 진행된 대규모 폭력조직 소탕작전을 통해 1280만헤알(약 34억원) 상당의 무기가 경찰과 군에 의해 압수됐다”며 “AK-47 소총을 비롯한 군용 무기류가 포함돼 있다”고 밝혔다.

당국에 따르면 압수된 무기 중 일부는 아르헨티나, 페루, 벨기에, 러시아, 베네수엘라 등 외국에서 반입된 것으로 조사됐다. 일부 소총은 외국군이 보유해야 할 규격품으로 확인돼 불법 유통 경로에 대한 수사가 시작됐다.

펠리피 쿠리 리우데자네이루 경찰청장은 “전쟁터에서나 볼 법한 전형적인 무기고도 발견됐다”며 “무기 반입 경로와 국제 공급망을 추적 중”이라고 설명했다.

앞서 리우 당국은 지난달 28일, 악명 높은 갱단 ‘코만두 베르멜류’(CV) 조직원들을 체포하기 위한 대규모 작전을 벌였다. 이 작전에는 2500명의 경찰과 보안요원, 헬기 2대, 장갑차 32대, 특수전술차량 12대, 구급차 등이 투입됐다.

치열한 교전은 도심을 전쟁터로 바꿨다. 경찰관 4명을 포함해 최소 121명이 숨졌으며, 인권단체는 실제 사망자가 132명에 이른다고 주장했다. 현지 매체 G1은 “사망자 대부분은 코만두 베르멜류 조직원으로 추정되지만, 민간인 피해도 보고됐다”고 전했다.

리우 경찰은 소셜미디어를 통해 공개한 보고서에서 “코만두 베르멜류는 지난 15년 동안 전국 단위로 세력을 확장하며 리우를 거점으로 각 지역 사회에 소총과 마약을 유통했다”고 밝혔다. 이어 “이 조직은 매달 약 10t의 마약을 밀거래해온 것으로 조사됐다”고 덧붙였다.

리우 검찰청은 “이 조직은 지난 2년간 하루 평균 1건의 살인 사건을 야기했다”며 “이번 작전은 정당하고 불가피했다”고 밝혔다.

반면, 일부 유가족과 인권단체는 “당국이 사실상 즉결처형을 자행했다”며 강하게 반발했다. 리우 시내에서는 전날 희생자 추모 집회와 함께 항의 시위가 벌어졌다.

그러나 여론의 흐름은 다소 달랐다. 브라질 여론조사기관 다타폴랴(Datafolha)가 지난달 30~31일 전국 만 16세 이상 성인 626명을 대상으로 실시한 전화 설문에서 응답자의 57%는 “작전이 성공적이었다는 주지사 의견에 동의한다”고 답했다. 리우 주 클라우지우 카스트로 주지사의 지지율은 작전 이후 역대 최고치를 기록했다.

범죄 대응에서 “너무 온건하다”는 비판을 받아온 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령 역시, 이번 작전을 지지하는 입장을 밝혔다. 그는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “조직범죄가 가정을 파괴하고 주민을 억압하며 도시 전역에 마약과 폭력을 퍼뜨리는 상황을 더는 용납할 수 없다”고 말했다.