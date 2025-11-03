삼양 1963 공개…“제자리를 되찾은 날” 우지로 면을 튀겨 풍미와 감칠맛 높여 2030세대· 50대 겨냥…수출까지 염두

[헤럴드경제=정석준 기자] “한 때 금기처럼 여겼던 우지는 사실 삼양라면의 풍미를 완성하는 진심의 재료였습니다.”

김정수 삼양식품 부회장은 3일 서울 중구 보코서울명동호텔에서 신제품 ‘삼양 1963’ 출시 발표회를 열고 “우지 라면은 부끄러움이 아니라 정직의 상징이고 삼양식품이 추구해 온 진짜 맛의 철학”이라며 이같이 말했다.

삼양식품이 36년 만에 출시한 신제품은 우지(소기름)로 만든 라면이다. 삼양식품은 과거 우지사건을 겪은 이후 우지라면 생산을 중단했다. 당시, 삼양식품은 ‘공업용 우지’를 쓴다는 혐의를 받았으나 법원은 무죄 판결을 내렸다. 하지만 우지가 위험하다는 인식이 소비자들 사이에서 굳어지면서 삼양식품 시장 점유율은 급락했다.

이날 간담회는 우지사건이 발생한 1989년 11월 3일로부터 정확히 36년이 되는 날이다. 연구 개발에는 3년이 걸렸다. 김 부회장은 “삼양식품이 K-푸드의 상징이자 글로벌 기업으로 성장했다. 이제는 (과거의) 진실을 증명하고 정직이 제자리를 되찾은 날”이라며 “삼양식품이 스스로 역사 앞에 당당히 서는 순간”이라고 강조했다.

‘삼양 1963’ 제조 방법은 1960년대 라면 유탕 처리 방식을 현대적으로 재해석해 적용했다. 동물성 기름 우지와 식물성 기름 팜유를 황금 비율로 혼합한 골든블렌드 오일로 면을 튀겨 고소한 향과 감칠맛을 강화했다.

스프는 액상스프를 활용했다. 후레이크는 큼직한 크기의 단배추, 대파, 홍고추를 동결 건조해 담았다. 채혜영 삼양식품 삼양브랜드부문장은 “우지는 깊은 풍미와 감칠맛이 특징”이라며 “한국인이 좋아하는 매콤한 맛과 얼큰함을 구현하기 위해 청양고추도 사용했다”고 설명했다.

실제 현장에서 직접 맛본 ‘삼양 1963’은 기존 삼양라면과 다른 매콤한 냄새를 풍겼다. 국물은 사골맛이 강하고, 면은 쫄깃한 식감이 느껴졌다. 익숙한 라면맛을 냈지만, 불닭볶음면을 만드는 삼양식품만의 매운맛이 선명했다.

채 부문장은 “우리가 갖고 있는 우지 유탕의 헤리티지를 갖고 경쟁사와는 비교 불가능한 차별화를 통해 지난 40년 동안 들어는 봤지만, 먹어본 적은 없는 새로운 맛을 만들었다”고 소개했다.

주요 타깃은 2030세대와 우지라면을 기억하는 50대다. 가격대는 대형마트 기준 1봉지당 1538원으로 프리미엄 시장을 겨냥한다. 장기적으로는 수출까지 염두에 두고 있다. 채 부문장은 “과거 대비 가장 많이 바뀐 것 중 하나가 소비자가 프리미엄 라면에 대한 수용도가 열려있다는 점”이라며 “우리 라면 가격대가 시장에서 통할 수 있을 것이라 생각한다. 기존 삼양라면 매출보다 더 높게 목표를 잡았다”고 말했다.