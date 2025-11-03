“李대통령 재판 판사 5명 일일이 호명” “판사 출신 장동혁, 후배들에게 이럴 수 있나”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 3일 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥 “대선 결과를 인정하지 않는 것인가”라며 강하게 비판했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “오늘 아침 페이스북에 ‘국민의힘을 형법 제324조 강요죄 위반으로 국민께 고발합니다’라는 글을 올렸더니 영광스럽게도 장동혁 대표가 이에 대한 발언을 했다고 들었다”고 언급했다.

앞서 박 수석대변인은 자신의 SNS에 올린 해당 글에서 “민주당은 ‘국정안정법’ 처리를 생각한 적이 없다”며 “국민의힘이 자다가 홍두깨식으로 뜬금없이 이 대통령 재판 재개를 물었고 법원이 화답했고 국민의힘이 연일 5대 재판 재개를 외치고 있다. 이런 상황을 방치할 여당이 어디있나”라고 적었다. 국정안정법은 현직 대통령의 재판을 중지하는 내용이 골자인 형사소송법 개정안을 뜻한다.

박 수석대변인은 그러면서 “민주당의 국정안정법 처리는 정당방위이고, 국민의힘은 이런 행동을 할 아무런 이유와 의무가 없는 민주당으로 하여금 이런 일을 시킨 것이니 형법 제324조 강요죄 위반으로 국민께 고발한다”고 했다.

이에 대해 장 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 “오늘 박수현 민주당 대변인이 국민의힘을 형법 제324조 강요죄 위반으로 국민의힘을 고발하겠다고 했다”며 “여기에 국민은 이렇게 답한다. ‘닥쳐, 그거 내가 시킨 거야’”라고 말했다.

박 수석대변인은 “장 대표는 제 페이스북 글 내용을 비교적 길게 소개하고 그 끝에 이렇게 말했다고 한다. ‘국민께서 이렇게 답한다. 닥쳐, 그거 내가 시킨거야’”라며 “사실인가”라고 되물었다.

이어 “국민께선 대선을 통해 이 대통령을 선출했고, 대한민국과 국민을 위해 헌신하라고 명령했다”며 “그런데 장 대표는 국민이 재판을 재개하라고 시켰다고 말했다. 장 대표는 대통령 선거의 의미를 모르는 것인가”라고 비판했다.

그러면서 “지금 대선 결과를 인정하지 않는 것인가”라며 “대선 불복까지 하겠다는 말인가”라고 거듭 따져 물었다.

박 수석대변인은 “장 대표는 (이 대통령의) 5개 재판 판사 이름을 일일이 호명했다고 들었는데, 만약 그렇게 말했다면 이런 좌표찍기가 얼마나 심각한 상황을 초래하는지 모르나”라며 “판사 출신인 장 대표가 후배 판사들에게 이렇게 말할 수가 있는가”라고 말했다.

그는 “이것이 장 대표와 국민의힘이 주장하는 사법부의 독립인가”라며 “비록 윤석열 전 대통령의 비상계엄으로 국민의힘이 정권을 잃었지만 지금부터라도 철저히 반성하고 새로운 길을 걸어서 다음 대선 때 다시 국민 선택을 받을 수 있도록 노력하는 건강한 야당을 건설하는 책임이 장 대표님께 있다는 걸 명심하면 좋겠다”고 강조했다.