SK·아마존 합작 울산 데이터센터 현장 7조 투입, 공사 중…2027년 완공 예정 2만평 부지·건물에 GPU 6만장 투입 “100MW로 시작, 1GW급으로 키울 것”

“저희 그룹사가 울산에 보유하고 있는 부지가 많습니다. 지금은 100메가와트(㎿)로 시작하지만, 언제든지 확장이 가능합니다.”

지난달 29일 찾은 울산미포국가산업단지. 아마존웹서비스(AWS)와 SK가 7조원을 투자해 국내 최대 규모로 짓고 있는 인공지능(AI) 데이터센터 부지에서 만난 김진석 SK브로드밴드 기술본부장은 이같이 말했다. SK AI 데이터센터가 생산할 100㎿전력은 3만가구가 24시간 사용할 수 있는 규모다. SK는 여기에서 나아가 데이터센터 부지를 1기가와트(GW)급으로 키운다는 계획이다.

▶아마존 이어 글로벌 기업들 러브콜 계속=이날 현장에선 굴착기들이 건물 하중을 지탱하는 말뚝을 박는 작업에 한창이었다. 2만평이 넘는 부지에 건물 5층 높이 센터를 짓고, 여기에 AI의 ‘두뇌’ 역할을 하는 그래픽처리장치(GPU) 6만장이 투입된다.

아마존을 시작으로 SK는 글로벌 기업들과의 협력을 확대할 예정이다. 최근에는 오픈AI와도 서남권 전용 AI 데이터센터 구축 업무협약(MOU)을 맺었다.

김 본부장은 “아마존 투자로 이미 교두보는 마련됐다”며 “다른 글로벌 기업들과도 긍정적인 방향으로 협의가 계속되고 있다”고 말했다. 그는 이어 “빅테크 기업들의 요구 사항은 단 하나로, 공사를 빠르게 진척시켜 달라는 것”이라고 강조했다.

▶LNG탱크 3기 SK터미널서 전력 공급=특히 울산은 SK가 계열사간 시너지를 이끌어낼 수 있는 최적의 부지다. 데이터센터에 액화천연가스(LNG)를 공급할 수 있는 SK멀티유틸리티의 LNG복합발전소, 내년 완공 목표로 한국석유공사와 함께 짓고 있는 LNG 터미널 코리아에너지터미널(KET)이 모두 울산에 있다. 울산항에서 구축 중인 부유식해상풍력 프로젝트도 2032년부터 운영 예정이라 에너지 공급 여력 또한 충분하다.

SK AI 데이터센터가 연료를 공급 받게 될 주요 거점이 KET다. KET는 세계 최초 기가와트(GW)급 LNG· LPG 겸용 발전소다. 때에 따라 더 저렴한 연료를 선택해 수익성을 극대화할 수 있는 방식이다. 이날 함께 찾은 KET 준공 현장에선 LNG 선박이 LNG를 실어와 정박할 전용 부두와 LNG를 보관할 높이 50m의 탱크 등을 확인할 수 있었다. 여기에 저장된 LNG가 파이프를 타고 울산GPS로 흘러가 전력을 생산하는 방식이다. 데이터센터를 비롯해 울산에 위치한 SK에너지, 현대차, HD현대중공업 등도 주요 수요처가 될 예정이다.

▶시공부터 전력 공급까지…울산서 SK 역량 총집결=시공을 맡은 SK에코플랜트도 이번 사업을 계기로 AI 데이터센터 시장에서 입지를 굳힌다는 계획이다. AI 데이터센터 구축은 일반 데이터센터보다 10배 이상 높은 전력 밀도나 냉각 용량이 필요하다. 이 때문에 AI 데이터센터 시공은 기술 면에서 더욱 까다롭다.

SK에코플랜트 관계자는 “부평 하이퍼스케일 데이터센터 등 다양한 프로젝트 수행으로 사업 전반의 경험을 축적하고, 기존 데이터센터 사업 조직을 AI 데이터센터 사업팀으로 개편했다”고 밝혔다.

SK AI 데이터센터는 최태원 SK그룹 회장이 지난해 앤디 제시 아마존 최고경영자(CEO)를 직접 만나 물꼬를 튼 사업이다. 최 회장이 데이터센터 구축 부지로 한국을 제안한 뒤, SK 실무진이 30여차례 아마존과 대면하며 투자를 이끌어낸 것으로 알려졌다.

AI 전용 데이터센터 사업은 경북 경주에서 열리고 있는 아시아태평양경제협력체(APEC) 현장에서도 수차례 언급됐다. 최 회장은 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 중 AI를 주제로 열린 퓨터체크포럼에서 “어느 기술이나 공급이 모자라면 보틀넥(병목) 현상이 일어날 수 있다. 지금도 데이터센터는 많이 지어야하는 상황”이라며 “대한민국은 아주 빠르게 적응하는 스피드를 발휘해 테스트베드가 될 수 있다고 자신한다”고 말했다.

